Situácia je vážna, zasadal krízový štáb. Rezort zdravotníctva navrhuje lokálny núdzový stav pre najhoršie okresy

Včera počas dňa zasadalo konzílium odborníkov. Konzílium vydalo súbor odporúčaní, ktoré však legislatívne nemôže pridať. Reakciou bolo dnešné expresné zasadnutie Ústredného krízového štábu, ktoré mimoriadne zvolalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Situácia sa v posledných dňoch výrazne zhoršila. Denne pribúda už viac ako 6-tisíc pozitívnych PCR testov, čo je najviac od začiatku tretej vlny a sme na tom už podobne, ako pri druhej vlne. Zomiera dvojciferný počet pacientov a denne je takmer každý tretí test pozitívny, pretože pozitivita sa šplhá k 30 percentám. Do nemocníc denne prijímajú okolo 200 pacientov- situácia vôbec nevyzerá dobre, najväčšiu skupinu pacientov tvoria nezaočkovaní.

O téme zasadnutí sa pred vyjadrením vyjadrili členovia len málo, niekoľko z nich ale spomenulo program akútneho riešenia situácie v nemocniciach i zlú pandemickú situáciu na Slovensku.

Zmeny po zasadnutí Ústredného krízového štábu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR počas mimoriadneho zasadnutia ústredného krízového štábu navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou. Informovala o tom hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

“Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny, kde je situácia naozaj vážna. Všetky detaily ešte precizujeme a budeme na budúci týždeň o tom komplexne informovať v prípade, že k takémuto kroku pristúpime,” spresnila Eliášová.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) informoval, že rokovanie ústredného krízového štábu bolo prerušené. Pokračovať by malo po doplnení bližších informácií o pandemickej situácii. Zasadnutie by sa mohlo konať začiatkom budúceho týždňa.

Pri pomerne nízkej zaočkovanosti musíme držať situáciu pod kontrolou

“Žiaľ, ochorenie COVID-19 a delta variant nového koronavírusu spôsobuje vysoké počty nakazených a pri pomerne nízkej zaočkovanosti v SR je potrebné držať najmä hospitalizáciu v nemocniciach pod kontrolou,” reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zodpovednosť za nespokojnosť občanov v čiernych okresoch, ktorí napriek svojej plnej zaočkovanosti nemôžu voľne využívať dostupnosť služieb, sčasti pripisuje rezort aj tým, ktorí sa doposiaľ nezaočkovali. “Každý okres má šancu zvýšiť počty zaočkovaných, a tým zmeniť situáciu v danom regióne na priaznivejšiu aj z pohľadu COVID automatu,” uviedla.

Keďže heslo očkovacej kampane je “vakcína je sloboda” a od pondelka budeme mať 36 čiernych okresov, na stole je podľa členov vlády zmierňovanie opatrení pre plne zaočkovaných. Za je napríklad strana SaS, podobne sa vyjadril aj premiér Eduard Heger.

Minister Lengvarský rokoval s konzíliom, no mal dve jasné požiadavky a podmienky. Očkovaní by mohli mať výhody aj v čiernych okresoch, ale súčasne by mali prísť jasné pravidlá pre neočkovaných. Zaočkovaní musia byť podľa ministra aj zamestnanci prevádzok a všetci, ktorí do prevádzky vstúpia. Len takto môžeme efektívne krivku splošťovať. Neočkovaní budú musieť byť lepšie kontrolovaní a do prevádzok nebudú mať žiadny prístup.