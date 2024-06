Simona Krainová zmenila účes a ľudia sa rozdelili na dva tábory. Jedným sa to páči, iní ju poriadne skritizovali

Atraktívna blondínka ukazuje útržky svojho života na sociálnych sieťach a móda a štýl sú niečo, čo na jej profile rozhodne nájdete. Ženy si od nej rady berú inšpiráciu a chvália jej vzhľad. Tentoraz však rozdelila ľudí na dva tábory.

Česká modelka Simona Krainová vyzerá skvelo a ľudia jej často píšu, že jej pristane čokoľvek. Najnovšie sa však ukázala s novým účesom, na ktorý nemali jej fanúšikovia jednotný názor. Niektorí jej odkázali, že zakaždým vyzerá úžasne, no mnohí jej písali nie práve lichotivé prirovnania.

Prirovnali ju k …

Dlhovlasá blondínka sa ukázala s krátkym zostrihom, ktorý mnohí hneď prekukli ako parochňu. Simona k fotografii pridala otázku: „Krátke alebo dlhé?“ a ľudia hneď začali diskutovať. Niektorí to však vzali ako pozvánku ku kritike a nebrali si servítku pred ústa.

„Dlhé, jedine dlhé. V krátkych ste ako bacharská lesba v ženskej väznici,“ okomentovala jedna fanúšička modelky. Ďalšia zas napísala: „S krátkymi vyzeráte ako transvestita.“

Tretia kritiku vyjadrila miernejším spôsobom a dala Simone vedieť, že oveľa viac jej pristanú dlhé vlasy. Napísala: „V krátkom zostrihu ste za sofistikovanú dámu, ale nie ste to vy. Dlhé vlasy sú mladistvejšie, hravejšie, svieže – Vy.“

Samozrejme sa našli aj ľudia, ktorí nemohli Simonu s krátkymi vlasmi vynachváliť, alebo rovno konštatovali, že jej pristane všetko. „Vy aj keby ste si dali na hlavu vrece, tak vám pristane,“ napísala jedna komentujúca. „Simona, vy sa pokojne môžete prebehnúť strojčekom a stále budete neskutočná kosť,“ pridala sa hneď druhá.

Reakcia modelky

Nie je to pritom prvýkrát, čo ju mohli ľudia vidieť s krátkymi vlasmi. Minulý rok sa totiž ukázala so strihom na mikádo a tiež vyvolala zmiešané reakcie. Vtedy na celú situáciu zareagovala pre portál eXtra.cz. Povedala: „Ja hrozne rada experimentujem. Keď mám možnosť skúsiť tie parochne, tak si ich rada vezmem, ale vlasy by som si neskrátila. Myslím si, že v tých dlhých som to prosto ja. Navyše, keby som sa ostrihala, tak mi je jasné, že by som to druhý deň ľutovala.“