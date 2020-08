Sibírsky kráter Batagaika sa podľa vedcov opäť zväčšil. Ročne sa jeho hranice posunú aj o 30 metrov

Kráter Batagaika sa začal výrazne rozširovať následkom topiaceho sa permafrostu, ale aj kvôli povodniam, ťažbe horniny a odlesňovaniu okolo roku 1960. Okolie krátera je nestabilné a neustále zosuvy pôdy zapríčiňujú, že sa postupne zväčšuje.

Pre portál BBC sa vedkyňa Kseniia Ashastina z nemeckého inštitútu Maxa Plancka vyjadrila, že za vznik krátera je zodpovedný najmä topiaci sa permafrost. Keď sa ľad premení na vodu, tá odtečie alebo sa vyparí a sedimenty, ktoré už viac nedrží pokope ľad, sa postupne začnú rozpadať. Výsledkom je nerovnomerný obsah ľadu v sedimentoch, a teda nerovný povrch vo forme krátera, píše portál LAD Bible.

Can’t believe I never saw this remarkable (and terrifying) example of #geomorphology. Headward retreat of the Batagaika ‚crater‘ – a landscape rapidly eroding through permafrost – has resulted in the escarpment defining this feature moving hundreds of meters in a few decades. pic.twitter.com/cVDWBzq6UZ

— Sam Johnstone (@SedimentStarved) January 7, 2019