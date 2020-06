Sezóna kliešťov naplno odštartovala. Hojne ich je na Slovensku, v Česku pribúda množstvo exotických druhov

Sezóna kliešťov je v plnom prúde. Vyzerá to však tak, že obyvatelia strednej Európy by sa mali pripraviť aj na nové druhy, ktoré sa sem dostávajú z juhu kontinentu či subsaharskej Afriky. Exotické druhy kliešťov, ktoré sa dokážu nasať do veľkosti 2,5 centimetra pribúdajú najmä na území Česka.

Spolu s exotickými druhmi kliešťov v Česku pribúdajú aj nové infekčné ochorenia tamojších zvierat. Informuje o tom spravodajský portál Českej televízie.

Nové kliešte, nové ochorenia

Podľa posledných údajov českých vedcov možno v Českej republike nájsť početne zastúpený druh lužných kliešťov (Haemaphysalis concinna) a aj kliešťov rodu Hyalomma. Tie sa doposiaľ nachádzali prevažne na juhu Európy a v subsaharskej Afrike. Oba tieto druhy sa doposiaľ v Česku nevyskytovali, preto tamojší vedci dvíhajú varovný prst. Exotické kliešte totiž môžu prenášať celkom nové infekčné ochorenia. Kliešte sú pritom najznámejšími prenášačmi ochorení, ktoré sa prenášajú medzi ľuďmi a zvieratami, predovšetkým ide o boreliózu a kliešťovú encefalitídu.

Dva nové druhy kliešťov sa v Česku podarilo objaviť vďaka rokom výskumov, do ktorých boli zapojení aj obyčajní ľudia. Množenie lužných kliešťov sa detegovalo vďaka majiteľom psov, ktorí na veterinárne kliniky vozili svojich domácich miláčikov s podozrením na psiu babeziózu, teda akútne ochorenie psov. Toto ochorenie prenášajú práve kliešte lužné.

Zatiaľ sa netreba obávať

Africké kliešte rodu Hyalomma sa zas podarilo v Česku objaviť vďaka majiteľom koní, ktorí hlásili výskyt pre nich doposiaľ neznámych druhov. Tieto sa môžu nasať až do veľkosti 2,5 centimetra.

Ako spravodajský web ČT24 uviedol, oba tieto druhy kliešťov sa do Česka dostali zrejme na sťahovavých vtákoch. Netreba sa ale zatiaľ ničoho báť. Aj keď totiž kliešte totiž prenášajú niekoľko infekčných ochorení, ich rýchle rozšírenie zatiaľ nehrozí. Ako vedci podotkli, je to aj preto, že tieto choroby prenášajú najmä dospelé jedince a tie sa na človeka obvykle neprisávajú.

Na Slovensku ja najväčší výskyt pozdĺž Váhu

Najväčší výskyt nakazených kliešťov na Slovensku je v oblasti pozdĺž Váhu. Na tomto území býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu. Endemickými oblasťami sú aj juhozápadná časť Slovenska, napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť Malých Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky a Trenčín. Výskyt infikovaných kliešťov sa však v súčasnosti zaznamenáva už aj v oblastiach, kde v minulosti neboli endemické. Úrad verejného zdravotníctva SR však upozorňuje, že kliešte sa vyskytujú na celom Slovensku. Nie všetky sú však nosičom kliešťovej encefalitídy.

Prisatého kliešťa je potrebné odstrániť správne a čo najskôr, mydlo sa však používať nemá. Pri vyberaní kliešťa je vhodné použiť navlhčený vatový tampón alebo špeciálnu pinzetu.

„Kliešťa je pri odstraňovaní potrebné kývať zo strany na stranu. Pri použití mydla sa však môže kliešť udusiť, čím uvoľňuje nebezpečné toxíny a zvyšuje tak riziko prenosu infekcie,“ upozorňuje farmaceutka z lekárni Dr.Max Jana Varsová.

Najlepšia ochrana je repelent

Kliešte sú nebezpečné najmä preto, že môžu prenášať kliešťovú encefalitídu či lymskú boreliózu. Lekára je nutné kontaktovať v prípade výrazných červených fľakov často s tmavými okrajmi v okolí miesta uhryznutia. Nebezpečné sú v tomto prípade aj hnis, závažná alergická reakcia či príznaky pripomínajúce chrípku.

Lekárnici pri pobyte v rizikových oblastiach ako je les alebo lúka odporúčajú použiť repelent, ktorý odpudzuje komáre aj kliešte. „Repelenty poskytujú ochranu pred kliešťami aj iným hmyzom, aplikujú sa na odev aj pokožku. Ideálne je mať dlhé nohavice a tričko s dlhými rukávmi s hladkým povrchom, čo kliešťom sťažuje lezenie a následné priľnutie na kožu. Po návrate z rizikovej oblasti je potrebné vymeniť oblečenie a skontrolovať celé telo,“ konštatovala odborníčka z lekárne.