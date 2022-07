Sen introvertov sa stáva skutočnosťou. Holandsko zavádza home-office ako právo zamestnanca

V tomto prípade je Holandsko jednou z prvých krajín, ktorá zakotvila podobné pravidlo v zákone. Pracovať z domu tak už nebude výsadou, ale právom. Zákon v utorok schválila dolná komora holandského parlamentu a teraz poputuje na konečné schválenie do Senátu.

Ako informuje portál WSJ, podľa doterajšieho holandského zákonníka mohol zamestnávateľ odmietnuť žiadosti zamestnancov o prácu z domu bez udania dôvodu.

Pokiaľ zamestnávateľ odmietne home-office, bude musieť udať dôvod

Podľa schválenej novely bude zamestnávateľ donútený dôvody na home-office zvážiť – pokiaľ ho odmietnu, budú k nemu musieť dodať vysvetlenie.

Home-office sa spopularizoval hlavne pre pandemickú situáciu počas vrcholu koronavírusu, kedy mnoho spoločností bolo donútených presunúť sa z kancelárií do bytoviek. Holanďania prekonávali rebríčky aj pred začiatkom pandémie – podľa štatistiky Eurostat ich už v roku 2018 pracovalo z domova 18 percent.

Väčšina holandských pracovníkov je podľa WSJ naklonená k ukotveniu flexibility práce. Prieskum medzi zamestnancami finančného, obchodného a vládneho sektoru ukázal, že až 70 percent zamestnancov by rado striedalo prácu doma a v kancelárii. Len 10 percent by chcelo tráviť v kancelárii celú pracovnú dobu, ďalších 20 percent by uprednostnilo úplný home-office.