Šaty ako alobal, vypchatá podprsenka, či závoj pre nevestu. Toto sú najhoršie outfity z MTV Video Music Awards

Odovzdávanie cien ako Billboard Music Awards, Grammy, alebo MTV VMA sú perfektnou príležitosťou pre celebrity predviesť svoj štýl a vybrať zo svojho šatníka to najlepšie a najtrúfalejšie, čo majú. Niektoré sa držia pri zemi, iné zas volia outfity, ktoré by ste len tak na bežnom človeku nevideli. Nie vždy je to však tá správna voľba.

Ako zhodnotil portál Cosmopolitan, medzi najlepšie oblečené celebrity na tohtoročnom udeľovaní cien MTV Video Musiac Awards patrili napríklad speváčky Sabrina Carpenter, Taylor Swift či Halle Bailey. Naopak, za najhoršie oblečené viaceré portály, ako napríklad Cosmopolitan či Daily Mail, zvolili štyri talentované ženy, ktoré sa rozhodli pre odvážne outfity, ktoré boli v tomto prípade krokom vedľa.

Addison Rae

Influencerka, speváčka a príležitostná herečka Addion Rae sa postarala o to, aby ju na odovzdávaní cien neprehliadli. 23-ročná influencerka sa po červenom koberci prešla v bielej spodnej bielizni, doplnenej sukňou pre baletky. Azda najviac bijúcou do očí však bola jej vypchatá podprsenka, ktorá nie práve lichotivo zvýrazňovala jej prsia.

Anitta

Outfit 31-ročnej speváčky Anitty zahraničné média označili za bizarný svadobný outfit, ktorý pre svoju odhalenosť pripomínal skôr outfit na svadobnú noc. Kritizované boli nielen jej minišaty, ale najmä doplnky pozostávajúce z priehľadných podkolienok a závoja.

Thalia