Nepochopiteľný a nezodpovedný čin vykonal ruský pár z mesta Vilyuchinsk na polostrove Kamčatka. Ruský manželský pár, 35-ročný Alexey a 23-ročná Margarita, nechal svoje 16-týždňové dvojičky zamknuté v byte a vydali sa na 4-dňovú alkoholovú párty.

Každému súdnemu človeku je jasné, že také malé deti potrebujú nepretržitú starostlivosť. Aj z tohto pohľadu je nepochopiteľné, čo tento pár spravil. O prípade informuje portál Daily Mail.

„V priebehu štyroch dní sa o deti nestarali, nekŕmili a nezaistili im alternatívnu starostlivosť,“ uviedol vyšetrovateľ.

Ich priatelia sa zaujímali, čo je s deťmi, no oni im zaklamali, že deti sú hospitalizované v nemocnici v súvislosti s novým koronavírusom. Výsledkom tohto ich konania bolo, že ich syn zomrel na vyhladovanie a dcérka je v zúfalom stave hospitalizovaná na jednotke invenzívnej starostlivosti.

