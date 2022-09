Ruský Gazprom provokuje Európu reklamou. „Zima bude veľká, prinesie sneh a súmrak,“ hovorí

„Zima bude veľká, prinesie sneh a súmrak.“ Nie, nie je to úryvok z nejakého traileru na nový horor, ktorý príde do kín na Halloween, ale časť z reklamy ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, ktorou chce zastrašiť celú Európu.

Na doslova bizarnú reklamu dnes upozornil portál TV Noviny. Video sa stalo virálnym a ostáva nám len hádať, či nás ním chcú Rusi len zastrašiť, alebo či nás čaká naozaj tuhá zima. Video bolo totiž zverejnené len niekoľko dní po tom, ako Rusko oznámilo odstavenie plynovodu Nord Stream 1.

Na videu je zaujímavé to, že sa v ňom síce nepovie ani jediné slovo, avšak výber použitej skladby nebol určite náhodný. „Zima bude veľká, prinesie sneh a súmrak,“ spieva sa v nej.

Plynovod Nord Stream 1 je plný „záhad“

31. augusta SITA informovala, že. Rusko zastavilo dodávky zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1. Dôvodom niekoľkodňovej odstávky mala byť podľa ruskej energetickej firmy Gazprom údržba. Do Nemecka tak nemal prúdiť plyn až do 1:00 v sobotu 3. septembra.

Európske vlády sa obávali, že by Rusko mohlo odstávku predĺžiť ako odvetu za západné sankcie v dôsledku vojny na Ukrajine. V júni Rusko znížilo kapacitu plynovodu na 40 percent a v júli na 20 percent, čo odôvodnilo problémami s údržbou a sankciami, ktoré podľa jeho slov blokovali návrat a inštaláciu zariadení.

Gazprom už zastavil všetky dodávky plynu do Bulharska, Dánska, Fínska, Holandska a Poľska. Stalo sa tak po tom, čo zaň odmietli platiť v rubľoch.

Táto predikcia bola naplnená. Deň pred ukončením odstávky Gazprom oznámil, že v kľúčovej kompresorovej stanici plynovodu Nord Stream 1 je funkčná len jedna turbína. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov to ohrozuje spoľahlivosť plynovodu, ktorý vedie z Ruska do Nemecka.

Ruský energetický gigant v sociálnych médiách oznámila, že identifikovala „nefunkčnosti” dôležitej turbíny na plynovode Nord Stream 1. Dodala, že plynovod nebude fungovať, kým sa tieto nefunkčnosti neodstránia.

Turbína sa stále „opravuje“

Včera SITA informovala, že za prerušenie dodávok ruského zemného plynu môžu podľa Kremľa sankcie, ktoré na Rusko uvalil Západ pre jeho vojnu na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že iné dôvody pre problémy s dodávkami plynu ako sankcie neexistujú.

Ruská energetická spoločnosť Gazprom tak pozastavila dodávky plynu smerujúceho na západ cez plynovod Nord Stream 1 na neurčito, pretože „úniky oleja z turbín potrebujú opravu“. Tento krok viedol k prudkému nárastu cien zemného plynu v Európe a zasiahol globálne akciové trhy.

Čaká nás naozaj tuhá zima?

Napriek tomu, že krajiny EÚ hlásia, že naše plynové zásoby sú dostatočné, už teraz vidieť, aké problémy plynová kríza spôsobuje. Reuters dnes napríklad informovalo, že Taliansko v zime úplne stlmí vykurovanie ako v podnikoch, tak aj domácnostiach.

Denník N zas dnes informoval, že pre drahé energie sa u nás utlmuje spracovanie magnezitu, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály. Magnezitka Intocast v Hnúšti už vypla skoro celú výrobu, magnezitka v Jelšave ide na trojštvrtinový výkon.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ale dnes uviedla, že Európska únia pripravuje plány na zastropovanie cien ruského plynu. Ako referuje spravodajský web CNN, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informovala, že Európska komisia pracuje na návrhoch, ktoré majú pomôcť zraniteľným domácnostiam a podnikom v EÚ vyrovnať sa s vysokými cenami energií. Ministri energetiky z krajín EÚ budú v piatok 9. septembra rokovať na mimoriadnom stretnutí v Bruseli.