Rusko už nežiada „denacifikáciu“, je pripravené povoliť Ukrajine vstúpiť do EÚ. Rokovania sa zmenili, tvrdí FT

Rusko pred utorkovými mierovými rozhovormi s Ukrajinou v Turecku údajne upustilo od požiadavky „denacifikácie“ Ukrajiny. Tvrdí to britský denník The Financial Times (FT) s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s obsahom rokovaní v Istanbule. TASR prevzala túto správu od stanice BBC.

Moskva je podľa FT pripravená umožniť Ukrajine vstúpiť do EÚ, ak z toho nebude vyplývať členstvo Kyjeva vo vojenskom bloku. Podľa zdrojov FT sa rokuje o tom, že Ukrajina by sa vzdala úsilia o vstup do NATO výmenou za bezpečnostné záruky. Údajne sa vôbec nediskutuje o pôvodných ruských požiadavkách na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny a právnu ochranu ruského jazyka na Ukrajine.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na margo rokovaní povedal, že jeho strana „nezapredá ľudí, územie ani zvrchovanosť“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že rozhovory zatiaľ nepriniesli výrazný pokrok.

Na mierových rozhovoroch je prítomný aj Abramovič

Abramovič sa podľa snímky z tureckých médií nachádza mimo hlavného stola, za ktorým sedia obe delegácie. Spoločnosť mu robí hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalina, informuje stanica BBC.

Kremeľ nedávno uviedol, že Abramovič zohrával v počiatočnej fáze mierových rokovaní úlohu sprostredkovateľa, avšak v súčasnosti je osud rozhovorov výhradne v rukách oboch delegácií.

Stanica BBC tvrdí, že prítomnosť ruského oligarchu na rokovaniach naznačuje, že je stále do určitej miery zapojený do rokovaní o ukončení bojov na Ukrajine.

Kuleba vyzval vyjednávačov, aby na rokovaniach s Ruskom nič nepili ani nejedli

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba odporučil účastníkom akýchkoľvek rokovaní s Ruskom, aby počas nich nič „nejedli ani nepili“. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia Sky News.

Kuleba sa takto vyjadril po tom, ako denník Wall Street Journal (WSJ) v pondelok informoval, že ruský oligarcha Roman Abramovič i viacerí ukrajinskí vyjednávači mali po rokovaniach konaných 3. marca príznaky ako pri otrave. Informáciu o Ambramovičovej otrave neskôr pre stanicu BBC potvrdila aj hovorkyňa tohto oligarchu.

Členovia ukrajinskej delegácie, ktorí sa na predmetných rokovaniach zúčastnili, neskôr naopak popreli správy, že by sa tam stali obeťou útoku chemickými zbraňami. Poradca ukrajinského prezidenta a hlavný vyjednávač Mychajlo Podoľak uviedol, že všetci členovia delegácie sa cítili dobre.