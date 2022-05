Rusko obnoví zabudnutý sovietsky automobil. Legendárny Moskvič nahradí prestížnu západnú značku

Od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine odišla z Ruska väčšina známych zahraničných spoločností rôznych odvetví. Jedným z nich je aj automobilový biznis, s čím sa však Rusi popasovali svojským spôsobom.

Pamätníci a hlavne staršie generácie našich rodičov či starých rodičov si určite pamätajú dobu, kedy sa po cestách premávali ikonické Moskviče. Išlo o sovietsku, neskôr ruskú spoločnosť, ktorej osobné vozidlá však nevynikali dizajnom ani vyšperkovaným interiérom.

Firma fungovala v rôznych formách od roku 1929 a najúspešnejšie obdobie mala v druhej polovici 50. rokov minulého storočia. Postupne však upadala, v roku 2001 prestali vyrábať nové modely a o päť rokov neskôr automobilka skrachovala.

Renault nahradí výroba „otrasného auta“

Do priestorov a výrobných hál Moskviča sa po krachu nasťahoval francúzsky Renault. Podobne ako napríklad Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi či Seat, sa vzhľadom na začiatok vojny rozhodol pre odchod z ruského trhu aj Renault.

Po tohtotýždňovom oficiálnom oznámení, že firma Renault v reakcii na agresiu voči Ukrajine končí na ruskom trhu, starosta Moskvy oznámil, že jeho továreň bude použitá na reštart zaniknutej značky Moskvič, ktorá „fičala“ najmä počas sovietskej éry, píše CNN.

Renault sa síce vzdal fabriky a akcií za symbolický rubeľ, no zároveň si v zmluve uplatnil šesťročnú opciu na spätné odkúpenie podielu, čo im otvára šancu na návrat v prípade, že sa politická situácia v Putinovom štáte upokojí, píše Pravda.

Moskvič, ktorý je mimo bývalého Sovietskeho zväzu a jeho satelitných krajín málo známy, zápasil časom hlavne s problémom kvality. Sám autor niektorých modelov ich opisuje ako „otrasné auto“.

Produkcia skončila, keď sa Sovietsky zväz rozpadol a západné automobilky, ako aj Renault, sa presťahovali na východ. Časť bývalej továrne Moskvič bola znovu otvorená v roku 2005 ako spoločný podnik medzi Renaultom a mestom Moskva.

Rok 2022 bude prelomový, hovorí starosta Moskvy

Renault tiež vlastnil kontrolný podiel v Avtovaze, materskej spoločnosti populárnej ruskej automobilovej značky Lada.

„Zahraničný vlastník sa rozhodol zatvoriť továreň Renaultu v Moskve. Je to ich právo, nemôžeme však dovoliť, aby sa niekoľkotisícová pracovná sila ocitla bez práce,“ napísal starosta Moskvy Sergej Sobyanin v blogovom príspevku, ktorý cituje CNN.

„Preto som sa rozhodol zaevidovať závod ako majetok mesta a obnoviť výrobu osobných automobilov pod historickou značkou Moskvič. V roku 2022 obraciame novú stránku v histórii Moskviča,“ dodal Sobyanin.

Ako bude nový model vyzerať a kedy asi by mohol uzrieť svetlo sveta? Na tieto otázky aktuálne nie je možné odpovedať, keďže proces by mal trvať až necelé tri roky. Starosta hlavného mesta však ľudí navnadil, že v príprave je nielen klasický model so spaľovacím motorom, ale aj elektromobil.