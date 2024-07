Rusi stratili zábrany: Viaceré ich drony dopadli na územie NATO, v oblasti vyhlásili poplach

Rumunské ministerstvo obrany vo štvrtok potvrdilo, že v dedine neďaleko hraníc s Ukrajinou boli po nočných útokoch nájdené úlomky ruského dronu. TASR informuje podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na rumunské médiá.

Úlomky sa našli pri obci Plauru na východe Rumunska, píše Reuters. Pátranie po ďalších úlomkoch podľa ministerstva pokračuje. Dodalo, že miesta pravdepodobného dopadu sú mimo obytných oblastí. Takisto nedošlo k poškodeniu infraštruktúry. Veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk uviedol, že ukrajinské systémy protivzdušnej obrany v noci na štvrtok zneškodnili 25 z 38 ruských dronov. Tri drony sa podľa jeho slov stratili po tom, ako preleteli nad územím Rumunska.

A Russian kamikaze UAV entered NATO airspace and detonated near Plauru, a Romanian village yesterday.

— The UAV was part of a larger attack on the Ukrainian port city of Izmail, across the Danube River from Plauru.

— Romania’s Defense Ministry announced an investigation into… pic.twitter.com/IuVROoVVL1

