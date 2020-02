Rozlúčte sa so zimou: Ochladenie nepríde, teplé počasie ostane až do marca

Podľa aktuálnych predikcií numerických modelov sa toho veľa nasledujúce týždne nezmení.

Zima 2019/2020 priniesla do nížin len veľmi málo snehu a v mnohých oblastiach sa ho ani nedočkali. Podľa aktuálnych predpovedí sa toho veľa už ani nezmení.

Podľa dát skončí tohtoročná zima v mnohých štátoch Európy ako najteplejšia od začiatku meteorologických meraní. Najteplejšiu zimu už ohlásilo napríklad Francúzsko, kde dokonca musia zvážať sneh z vyšších polôh, aby zasnežili nižšie položené zjazdovky.

Veľmi teplú zimu však zažilo aj Poľsko, Švajčiarsko, Francúzsko, ale aj dokonca také Nórsko.

Podľa modelov bude nasledujúce týždne teplo

Nič zásadné sa v nasledujúcich týždňoch ani nezmení. Podľa najnovších výpočtov numerického modelu ECMWF budú aj nasledujúce týždne teplotne nadpriemerné.

Posledný februárový týždeň bude v našej oblasti v priemere zhruba o 5 °C teplejší ako je na súčasnú ročnú dobu bežné.

S koncom februára končí na našom území obdobie meteorologickej zimy a od 1. marca sa datuje meteorologická jar. Prvý mesiac, teda marec by mal byť minimálne do konca teplotne nadpriemerný a to až o 3-5 °C.

Nadpriemerne teplo tak zostane minimálne do konca marca a podľa prognóz sa už sneženia a mrazov v nížinách nedočkáme.