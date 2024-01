Rozlúčte sa s klasickými plastovými vrecúškami: Envirorezort ich chce čoskoro zakázať, toto ich má nahradiť

Sme zahltení obrovskou kopou plastového odpadu, ktorý hromadíme po každom nákupe v potravinách. V plastových vreckách nosíme domov zeleninu, ovocie alebo pečivo. V rámci Európskej únie (EÚ) už začala diskusia o tom, ako znížiť ich stále rastúce množstvo. Medzitým Ministerstvo životného prostredia SR plánuje ich zákaz. Informáciu priniesli TV noviny.

Topíme sa v plastoch

Vaše kroky v obchode smerujú k ovociu a zelenine. Čo urobíte, ak si chcete vziať jablká alebo mrkvu? Siahnete po plaste – mikroténovom vrecúšku. To isté zopakujete pri pečive. A postupne tak plníte nákupný košík.

Dá sa to však aj inak a zdá sa, že rezort životného prostredia nás k tomu priblíži už čoskoro. Jednorazové plasty nahradia ekologickejšie alternatívy.

Ak pri pokladni zistíte, že nemáte nákupnú tašku, v žiadnom obchode vám už neponúknu „igelitku“ zadarmo. Musíte si za ňu zaplatiť, prípadne zvoliť papierovú tašku. Mnohí ľudia ju použijú na viacero nákupov, kým ju vyhodia.

Plastového odpadu je však stále obrovské množstvo. Boj proti nemu ohlásila Európska únia, keď ešte minulý rok europarlament predbežne odsúhlasil úplný zákaz jednorazových plastov v obchodoch. Zákaz sa však týka napríklad aj hotelovej kozmetiky. „Cieľom je znížiť jednorazové plasty, ktoré využijeme párkrát a vyhodíme,“ povedal podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

Máme aj iné možnosti

Aktuálne sa zdá, že ani Slovensko nezaostáva. Ešte skôr, než zákaz prejde na pôde EÚ, chce ministerstvo životného prostredia vrecká odstaviť. „Ministerstvo v tejto súvislosti pripravuje legislatívu, ktorou sa zakáže predaj mikroténových vreciek a ich nahradenie za plne kompostovateľné vrecká,“ uviedol rezort.

Obchodníci sa však proti tejto zmene ohradili. V tých najväčších reťazcoch sa ročne na Slovensku minie viac ako pol miliardy takýchto vreciek. Preto žiadajú, aby nové náhrady neboli zadarmo, keďže ich ekologické alternatívy sú drahšie.

K zmene sa však negatívne vyjadrila europoslankyňa Monika Beňová. „Nepovažujem túto iniciatívu za nevyhnutnú. Neviem si predstaviť, akou rukavicou budeme nakladať a skúšať chlieb,“ povedala. Podľa Hojsíka však presne na toto slúžia kliešte.

Kým u nás sa to zdá ako ten najhorší scenár a ľudia v obchodoch stále poctivo točia kotúčom s plastovými vrecúškami, aby si vzali aj domov, v západných krajinách je to inak. Zákazníci sa naučili nosiť si do obchodu vlastné vrecká. Funguje to tak napríklad na Novom Zélande, ktorý sa stal prvou krajinou na svete, kde mikroténové vrecká zakázali.