Rowlingovej sa vyhrážajú smrťou po statuse, v ktorom podporila Rushdieho. Prípad vyšetruje polícia

Škótska polícia v nedeľu oznámila, že vyšetruje evidentnú „online vyhrážku“ voči autorke románov o čarodejníkovi Harrym Potterovi J.K. Rowlingovej za to, že v tvíte podporila Salmana Rushdieho, ktorého v piatok v USA pobodal útočník. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

„Dostali sme hlásenie o vyhrážke na internete a policajti vykonávajú vyšetrovanie,“ uviedla hovorkyňa škótskej polície.

Spisovateľka Rowlingová (57) v piatok na Twitteri napísala, že „práve teraz sa cíti veľmi zle“, lebo sa dozvedela o útoku na Rushdieho v americkom štáte New York.

Jeden užívateľ na to zareagoval tvítom: „Neboj sa, si na rade.“ Rowlingová zdieľala snímku obrazovky (screenshot) s touto reakciou a administrátorov Twitteru požiadala: „Môžete mi nejako pomôcť?“

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022