Roman Juraško konečne odhalil prvé veľké plány po skončení v Teleráne. Pochválil sa novinkou v jeho živote

Aj keď prešlo už niekoľko mesiacov od odchodu obľúbenej moderátorskej dvojice Romana a Lenky z rannej šou, stále si ich mnohí spájajú s reláciou. V prípade Romana nenastala veľká zmena, keďže ostal v Markíze, no zato chystá novinku, ktorá sa týka jeho súkromia.

Má viac času na rodinu

Známy moderátor Roman Juraško vymenil Teleráno za reláciu Reflex, ktorú si veľmi pochvaľuje nielen on, ale aj jeho snúbenica Diana Hágerová. Ako povedal v rozhovore pre Plusku, aktuálne prežíva šťastné obdobie, hoci nešlo o veľkú zmenu.

“Mám sa veľmi dobre a kolegovia sú úžasní. Prijali ma veľmi dobre, sú to ľudia, ktorých poznám roky rokúce, takže nebola to až taká veľká zmena. Aj fyzicky som sa presunul od jedného stola asi o desať metrov doprava k ďalšiemu. Stále som v tej istej miestnosti, akurát sa zmenil kontext. Je to však super a som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou Reflexu,” neskrýval nadšenie Roman, ktorý už nemusí vstávať o štvrtej ráno.

Zo zmeny relácie sa teší aj Diana, vďaka tomu má totiž viac času na deti. “Trávim doma toľko času, koľko sa dá, ale zároveň stále pracujem. Je to však menej časovo náročné, predsa len, Reflex je pol hodiny vysielania plus nejaká príprava predtým. Z toho matematického hľadiska mám v rámci dňa naozaj viac času na rodinu.”

Veľká zmena v jeho živote