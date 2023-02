Rok vojny na Ukrajine v číslach: 14 miliónov ľudí bez domova, státisíce mŕtvych a najviac vojnových zločinov v histórii

Aj napriek niekoľkým indikátorom takmer nikto nechcel veriť tomu, že sa rútime do vojny. Poprední odborníci aj laické obyvateľstvo verili tomu, že existuje mnoho racionálnych argumentov, prečo by bol ozbrojený konflikt nezmyslom. Keď 24. februára 2022 spoločnosťou otriasla správa, že Ruská federácia začala inváziu na Ukrajinu, celý svet ostal šokovaný. A napätú situáciu, pri ktorej prichádza o život množstvo nevinných ľudí, bohužiaľ, sledujeme už dvanásť mesiacov.

*Uvedené údaje sú platné k dátumu 24. februára 2023

Masívna informačná vojna, ozveny boľševizmu

Celý rusko-ukrajinský konflikt sprevádza už od začiatku masívna informačná vojna, zatajovanie a v Rusku aj cenzúra. Presné určenie zabitých či zranených vojakov je prakticky nemožné, obe strany sa zverejňovaniu týchto údajov snažia vyhýbať. Vďaka novinárom, satelitným záberom, ale aj spravodajskej činnosti však máme aspoň približné informácie o tom, aké straty si vyžiadal tento nanajvýš zbytočný konflikt.

Prvý dôsledok ruskej invázie, ktorý je potrebné spomenúť, sa naplno odrazil práve v Ruskej federácii. Ako uviedol generálny riaditeľ BBC Tim Davie, v Rusku sa začal proces kriminalizácie nezávislej žurnalistiky. Mnoho novinárov sa radšej rozhodlo z krajiny odísť, pretože sa báli trestných stíhaní a súdnych procesov, s čím súvisí ďalší dôsledok invázie, ktorý bude rozobratý v článku – masívna migrácia ruského obyvateľstva.

Najväčšia migrácia od druhej svetovej vojny = 14 miliónov ľudí mimo domova

Mnoho ľudí má tendenciu porovnávať vojnu na Ukrajine s inými konfliktmi, ktoré sa dejú po celom svete, čo je, samozrejme, samo o sebe nezmyslom. Každý ozbrojený konflikt je potrebné odsúdiť. Pri Ukrajine sme devastačné následky vojny pocítili aj my – v podobe masívnej migrácie. Podľa Japan Times Európa v roku 2022 čelila najväčšej migračnej kríze od druhej svetovej vojny. Tieto slová potvrdzuje aj OECD (monitoruje migračné trendy každý rok), ktoré vydalo správu hovoriacu o tom, že v uplynulom roku zaznamenalo masívnu migračnú a humanitárnu krízu, spôsobenú práve ruskou agresiou na Ukrajine.

Podľa správy OECD z domoviny odišlo viac ako 5 miliónov Ukrajincov, ktorí zamierili prevažne do susedných štátov, najviac do Poľska (okolo 1,4 milióna). Približne milión Ukrajincov si našlo nový domov v Nemecku, pričom na Slovensku by to malo byť okolo 100-tisíc ľudí. Tieto čísla potvrdzuje aj portál Statista. Ešte vyššie čísla uvádza Grid News, podľa ktorého je v zahraničí stále viac ako 8 miliónov migrantov. Mimo svojho domova sa však v dôsledku vojny malo ocitnúť dokopy až 14 miliónov Ukrajincov, ktorí boli nútení sa presunúť nielen do zahraničia, ale aj v rámci samotnej Ukrajiny.

Ak by ste si mysleli, že masívna migrácia je problémom len napadnutého štátu, zrejme budete prekvapení. V roku 2022 zaznamenalo OSN veľký presun obyvateľstva aj z Ruska. Mnoho obyvateľov pritom nemalo v pláne krajinu opustiť, no invázia na Ukrajinu, a s ňou spojené udalosti, ich k tomuto kroku donútili, informuje European University Institute. Počet unikajúcich ľudí sa odhaduje v státisícoch a hlavnú časť migrantov predstavuje podľa informácií stredná trieda vysoko vzdelaných ľudí, ktorí považovali zotrvanie v Rusku ako hrozbu.

Ruská federácia zaznamenala dve hlavné migračné vlny – najprv po začatí ozbrojeného konfliktu, potom v septembri minulého roku po ohlásení mobilizácie. Podľa agentúry Reuters Rusko opustilo približne 700 000 ľudí, no Kremeľ tieto informácie označil ako nepravdivé.

Vojnové straty rátame v desaťtisícoch, frontová línia má 1 500 kilometrov

Kým ostatné vojnové údaje sa pohybujú u väčšiny zdrojov aspoň približne v rovnakých číslach, pri počte zabitých vojakov sú údaje naozaj rôzne. Pochopiteľne, závisí to od viacerých faktorov a to predovšetkým od krajiny, odkiaľ údaje pochádzajú. Webový portál Uawar.net uvádza údaje zabitých ruských vojakov nasledovne: podľa zdrojov z Kremľa padlo vo vojne okolo 1 300 ruských vojakov, zatiaľ čo ukrajinské zdroje uvádzajú 144-tisíc. Ako informuje BBC, americký generál Mark Milley odhaduje približne 100-tisíc zabitých vojakov na oboch stranách.