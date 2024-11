Rodinný pozemok mali zdediť deti: Developeri mu ponúkli 400-tisíc, nakoniec na ňom bez jeho vedomia začalo rásť sídlo

Tragický príbeh je najlepšie začať v roku 2007, keď Daniel Kenigsberg, doktor z malého a nenápadného amerického štátu Connecticut, zdelil po rodičoch pozemok v mestečku Fairfield.

Celý pozemok má výmeru približne 4 046 metrov štvorcových. Rodina počas rokov zveľadila len polovicu pozemku, na ktorej si postavila malebný rodinný domček. Zvyšnú plochu, o čosi menej ako polovicu z pôvodnej výmery, naďalej pokrývali stromy a príroda.

Developeri zaň ponúkali 400-tisíc, pozemku sa doktor nevzdal

Hoci doktor nakoniec v roku 2011 rodinný dom predal, pozemok plný stromov v hodnote zhruba 331-tisíc eur si podľa Daily Mail ponechal, aby ho mohol jedného dňa odovzdať ďalšej generácii. Od svojho plánu nikdy neupustil.

Nevzdal sa ho ani napriek tomu, že ho v roku 2022 mali developeri žiadať, aby im ho predal, pričom mu zaň ponúkli 400-tisíc dolárov (približne 378-tisíc eur).

Príbeh, ktorý znie ako z amerického románu, však nabral rýchly spád. Minulý rok v máji Daniel volal so známym z mesta. Debata prebiehala tak, ako už len môže prebiehať rozhovor medzi starými priateľmi. Medzi rečou Danielov známy prehodil, že na jeho pozemku rastie záhadná novostavba.

„Žil som si svoj život normálne až do 31. mája. No a zrazu sa dozviem toto,“ povedal Daniel pre Washington Post.

Falošný pas, zlá adresa, nesprávna fotografia

Daniel začal okamžite s pátraním. Zistil, že ktosi si dal v roku 2022 pekne záležať na tom, aby si na chvíľu požičal Danielovu identitu. Podľa žaloby sa mal muž z Južnej Afriky obrátiť na realitnú agentúru 51 Sky Top Partners s falošným pasom Daniela, v ktorom bola nesprávna fotografia, zlý dátum narodenia a vymyslená adresa.

Táto osoba mala následne nechať právnika Anthonyho Monellina vykonať transakciu, keď mu pod falošnou identitou udelila splnomocnenie.

Pozemok bol predaný v októbri 2022. Ešte horšie bolo, že nový majiteľ stihol za pár mesiacov zdemolovať prírodu a bol v aktívnom procese výstavby.

„Deti sa tam rady prechádzali, trávili tam veľa času. Bol to pre ne taký malý les,“ povedal o prípade Bob Bove, jeden zo susedov, pre NBC New York. „O takýchto prípadoch možno počujete, nečakáte však, že sa odohrajú hneď vedľa vás.“

Kenigsberg nakoniec podal na Monelliho a 51 Sky Top Partners 14. júla 2023 žalobu. Prípad putoval na okresný súd – všetkým bolo jasné, že z celého incidentu nevyjde nikto úplne spokojný. Pokiaľ o podvode nová „majiteľka“ novostavby nič netušila, tak ako tvrdila, v tragickom závere existujú minimálne dve obete.

Prípad mal byť vyriešený nenápadnou dohodou

„Ako kupujúci sme nemali žiadny kontakt so stranou, ktorá sa vydávala za Kenigsberga,“ povedala Gina Leto, nová majiteľka. „Nemali sme dôvod myslieť si, že je to podvodník. Za nehnuteľnosť by sme predsa nezaplatili 350-tisíc dolárov, a neinvestovali ďalšie státisíce, pokiaľ by sme to vedeli.“

Následkom toho sa rozhodli noví majitelia podať žalobu na Monelliho, svojho vlastného právnika. Podľa LADBible, ktorý cituje z vyhlásenia Law360, sa však prípad veľmi rýchlo vyriešil. Šikovný sudca mal priniesť riešenie, vďaka ktorému ho pochválil doktor, noví majitelia, a dokonca aj právnici zapletení do prípadu.

„Konkrétne podmienky vyrovnania neboli zverejnené, no predpokladá sa, že u doktora Kenigsberga došlo k odškodneniu,“ informuje portál.

Taktiež je možné, že v závere celej kauzy sa doktor rozhodol pozemku úplne vzdať. Podľa CT Insider dostal „nezverejnenú sumu“, pričom Sky Top Partners získali čistý nárok na pozemok. Dom dokončili a zrealizovali predaj.