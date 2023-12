Rodičia požadujú, aby Google zo svojich stránok odstránil odpoveď na jednu otázku. Vraj od toho závisí radosť detí

Zdá sa, že populárny vyhľadávač Google vie toho až príliš veľa a rovnaké množstvo informácií je očividne na škodu. Aspoň to si myslia niektorí rodičia, ktorí požadujú, aby gigant zo svojich výsledkov vyhľadávania odstránil odpovede na jednu konkrétnu otázku.

Vyzerá to tak, že niektorej skupine ľudí sa nepáči, že cez populárny vyhľadávač Google, alebo pokojne aj cez hociktorý iný, sa dokážeme dostať k odpovediam (takmer) na všetko.

Problémová otázka

Ako informuje portál Unilad, skupina amerických rodičov chce, aby Google prestal ukazovať skutočné odpovede na otázku, či existuje Santa Claus. Odôvodňujú to tým, že to môže prekaziť detskú radosť a má to dokonca aj vplyv na ich fantáziu či výchovu.

Keď si zadáte do vyhľadávača, či existuje Santa Claus, prípadne Ježiško v našich končinách, dopracovať sa môžete ku všelijakým odpovediam. Každá ale používateľa nasmeruje k odpovedi, že ani Santa, ani Ježiško darčeky nenosia. Časť rodičov si preto myslí, že by bolo dobré, keby sa takéto odpovede cez internetové vyhľadávače nájsť nedali, aby deti neboli ukrátené o zážitky z detstva.

Samozrejme, je to celkom pochopiteľné a svoje o tom pre portál CNN podľa webu Unilad povedala aj odborná asistentka aplikovanej vývinovej psychológie Thalia Goldstein.

„Detská viera v Santu začína vo veku 3 až 4 rokov. Najsilnejšia je vo veku od 4 do 8 rokov. V ôsmich rokoch je možné badať pokles viery v Santu, keď deti začínajú lepšie chápať realitu samotného Santa Clausa,“ uviedla. Znamená to, že vek 8 rokov je už dosť veľa na to, aby deti samy začali zisťovať informácie, a teda aj dosť veľké na to, aby poznali skutočnú pravdu o tom, kto nosí darčeky pod vianočný stromček.

AI asistenti dokážu udržať tajomstvo

Samozrejme, odstrániť, respektíve skryť výsledky vyhľadávania z internetu je prakticky nemožné. V tomto prípade musia svoju rolu zohrať najmä rodičia a buď deti k technológiám nebudú púšťať, alebo im musia nejak šikovne vysvetliť, že nie všetko, čo je na internete, je aj pravda. Pokiaľ teda nechcú kaziť spomínanú „detskú radosť“ z Vianoc.

Existujú však výdobytky modernej doby, ktoré sú pri otázkach, či Santa Claus alebo Ježiško existujú, pomerne zdržanlivé a dokážu svojimi odpoveďami prekvapiť. Napríklad asistentka Siri od Apple na túto otázku odpovedá prefíkane. „No, tie koláčiky sa nezjedli samy.“ Podobne je na tom aj Alexa od Amazonu, ktorá odpovedá: „Všetko, čo o tom viem, je to, že niekto pojedol všetky moje koláčiky.“

Vyzerá to teda tak, že čaro Vianoc sa niektoré internetové a multimediálne spoločnosti snažia zachovať.