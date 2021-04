Rezort zdravotníctva reaguje na otázku, kedy si budeme môcť vybrať vakcínu, akou chceme byť zaočkovaní

Momentálne si človek nemôže vybrať, akou vakcínou proti koronavírusu bude zaočkovaný. Postupuje sa podľa veku, každá kategória je očkovaná vakcínou, ktorá jej prislúcha.

Ak to počet dodaných vakcín umožní, rezort zdravotníctva je v budúcnosti otvorený odbornej diskusii o prípadnom výbere vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová to uviedla pre TASR v reakcii na výzvu mimoparlamentnej strany Hlas-SD k umožneniu slobodného výberu očkovacej látky. Dodala, že prioritou je očkovanie seniorov, keďže ide o rizikovú skupinu, ktorú treba chrániť.

“Aktuálne platí súčasný stav očkovania na základe prioritizácie veku. Ľudia starší ako 60 rokov sa očkujú vakcínami od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna, mladší ľudia sa očkujú vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Faktom zároveň je, že dnes máme takmer 100.000 seniorov v čakárni, ktorí majú byť očkovaní vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna,” pripomenula hovorkyňa.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby čo najskôr umožnila občanom slobodný výber vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zvýšilo by to podľa nich ochotu ľudí nechať sa zaočkovať a štát by presne vedel, aké vakcíny má kontrahovať a kam ich má distribuovať.