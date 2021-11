Ratajkowski vo svojej knihe: Zaplatili mi 25-tisíc za účasť na Super Bowl, môj prvý nedobrovoľný sex bol v 15 rokoch

Generálna riaditeľka spoločnosti Inamorata Emily Ratajkowski prezradila, že jej raz zaplatili 25-tisíc dolárov za účasť na Super Bowl s malajským finančníkom Low Taek Jho, inak známym pod menom Jho Low.

Ako píše portál Daily Mail, 40-ročný utečenec čelí ôsmim obvineniam z prania špinavých peňazí v škandále 1MDB a 30-ročná čerstvá matka o udalosti pre The Sunday Times Magazine povedala, že za účasť bola zaplatená.

Krásne dievčatá sú v klube a bohatí muži nepriamo platia za to, aby ich tam mali

Ratajkowski tiež povedala, že „nebola vôbec šokovaná“ škandálom Jeffreyho Epsteina, keďže navštevovala luxusné večierky na Coachelle plné mocných starších mužov a „good-time girls“.

“Pri množstve skúseností s akciami ako je Coachella sa stávalo, že transakcia nebola definovaná – podmienky zmluvy neboli menované. Neskôr som zistila, že na tieto luxusné večery v LA pozývali dievčatá, ktoré si nemohli dovoliť ani jedlo. To bola motivácia, aby prišli. A to je manipulatívne,” povedala Ratajkowski.

“Bola som svedkom toľkých udalostí v rôznych podobách. Tesne pred Covidom som išla do nejakého nového nočného klubu, ktorý zíval prázdnotou. Zrazu dorazí desať, podľa mňa ak nie maloletých, tak sotva plnoletých modeliek v sprievode jediného chlapa. Vtedy som si vravela: “No dobre, stále sa deje to isté. Krásne dievčatá sú vonku v klube a bohatí muži nepriamo platia za to, aby ich tam mali.”

Prvý nedobrovoľný sex som mala v 15 rokoch

Vo svojom literárnom debute My Body Emily hovorí, že spevák Robin Thicke ju v roku 2013 pri natáčaní klipu Blurred Lines bez súhlasu chytal za prsia. Mimo toho sa zmienila aj o sexuálnom napadnutí fotografom Jonathanom Lederom.

„Toto boli skúsenosti, na ktoré som sa nechcela pozerať, pretože som sa pri nich cítila mimo kontroly nad vlastným životom a bála som sa to priznať,“ priznala Ratajkowski.

“Nepíšem túto knihu za cieľom uvádzania zoznamu mojich traumatických udalostí. Vôbec. Ale v mojom živote sú skúsenosti, za ktoré som sa extrémne hanbila a píšem to ako potvrdenie, v ktorom by som rada dosiahla, aby si čitateľ uvedomil, ako veľmi sú tieto skúsenosti skutočné a existujúce.”

Modelka tiež napísala o svojom prvom traumatizujúcom zážitku, a to o sexuálnom zneužití jej bývalým priateľom Owenom, ktorý ju znásilnil po tom, čo bola príliš opitá na to, aby sa bránila. Tento zážitok sa stal, keď mala modelka len 15 rokov.

“Bolo pre mňa obzvlášť uzdravujúce pomenovať zážitok s Owenom,” povedala Emily, “bol to nedobrovoľný sex. Bola som tak mladá, predtým som sex ani nemala. Toľko mladých žien, ktoré poznám, prežije svoje prvé sexuálne skúsenosti nedobrovoľným zážitkom.” Dodala, že pôrod jej prvého dieťaťa – osemmesačného syna Sylvestra Apollo Beara – s manželom Sebastianom Bear-McClardom bol pre ňu “premenlivý zážitok”.