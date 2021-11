Rastlina objavená na Samoe má podľa novej štúdie veľký potenciál. Jej účinok sa prirovnáva k ibuprofénu

Používa sa v tradičnej medicíne v malom štáte Samoa nachádzajúcom sa v Oceánii. Kým obyvatelia odľahlého štátu rastlinu používajú už stáročia, západná medicína iba teraz začína odhaľovať jej potenciál. A ten je, aspoň podľa novej štúdie, veľmi sľubný.

Obľúbená v tradičnej medicíne

Nová štúdia, o ktorej píše portál The Guardian, ukazuje, že listy z rastliny, ktorá bežne rastie po celej Samoe, by mohli byť rovnako účinné ako ibuprofén pri znižovaní zápalu a jej potenciál siaha až k liečbe mnohých chorôb, ako je napríklad cukrovka, ale aj Parkinsovova choroba či niektoré druhy rakoviny.

Po stáročia sa listy rastliny psychotria insularum používali v tradičnej medicíne na liečbu zápalov spojených s horúčkou, bolesťami tela, opuchmi, elefantiózou a infekciami dýchacích ciest.

“Spočiatku som bola pri výskume skeptická,” povedala Seeseei Molimau-Samasoniová, autorka štúdie a vedkyňa skúmajúca rastliny na Samoe. Ďalej dodala, že ohľadom tejto rastliny existuje veľké množstvo povier. Podľa nej teraz sa môže zdôrazniť potenciál rastliny ako protizápalovej substancie.

Nie je to iba placebo

Zistenia Molimau-Samasoniovej a jej kolegov boli recenzované a majú by byť plne publikované na 9. novembra v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

“Listy sa nasekajú a vytlačí sa z nich šťava a tradiční liečitelia potom šťavu podávajú pacientom. Niekedy listami potierajú aj chorého človeka, alebo ich prikladajú na ranu,” povedala.

Molimau-Samasoniová uznáva, že voči tradičnej medicíne sa prejavuje medzi vedcami mnoho skepticizmu. Je to aj tým, že mnohí ľudia sa sústreďujú napríklad iba na tradičnú medicínu a potom prídu do nemocnice v terminálnom štádiu rakoviny. Vtedy je už neskoro, aby niečo medicína urobila.

Na druhej strane, v prípade rastliny psychotria insularum liečba nie je iba placebom, ktoré sa v tradičnej medicíne používa často. Čo sa týka tejto rastliny, jej výskum bude prebiehať ešte roky, kým z nej bude možné pripraviť schválený a účinný liek.

“Verím, že sme práve začali odhaľovať jej potenciál. Ale úprimne sú tu na Samoe aj stovky iných tradičných liekov, ktoré by sa oplatilo preskúmať,” dodala..