Putin z neho mal v porazenej Ukrajine urobiť prezidenta namiesto Zelenského. Kto je zadržaný oligarcha Medvedčuk?

Ukrajinské úrady v utorok oznámili, že zadržali prominentného prokremeľského oligarchu, ktorý po začatí ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine ušiel z domáceho väzenia. Kto vlastne je oligarcha Medvedčuk?

V článku sa dozviete: Ako Medvedčuk „poctivo“ vykonával svoju právnickú prax

Ako sa dostal do politiky

Kedy sa skamarátil s Putinom

Aký je bohatý

Prečo je jeho chytenie dôležité

67-ročný Viktor Medvedčuk sa v politike pohybuje už desiatky rokov. Za tvrdého ruského socializmu po strednej škole pracoval chvíľu na železničnej pošte, potom si našiel svoje uplatnenie v polícii. Jeho ambície ale siahali vyššie, prihlásil sa preto na právnickú fakultu.

Tam ho najprv neprijali, následne sa ale za neho prihovorili z polície, kde pôsobil a Medvedčuk mohol študovať, uvádza článok venovaný Medvedčukovi. Svoje štúdium si ale nanešťastie predĺžil incidentom, pri ktorom spolu s policajtmi zbili študenta. Po rôznych prieťahoch a odvolaniach súd prípad uzavrel kvôli nedostatku dôkazov a Medvedčuk mohol pokračovať v štúdiu, ktoré v roku 1978 ukončil, píše istpravda.

Právnik, ktorý nepomáhal

Hneď po štúdiu sa stal členom kolégia právnikov Kyjeva. Bola mu pridelená obhajoba utlačeného básnika Jurija Lytvyna. Samotný básnik na súde hovoril o pasivite svojho obhajcu, ktorá vyplývala z nariadenia zhora. Lytvyn bol následne odsúdený a zomrel vo väzení.

Keďže sa Medvedčuk „osvedčil“, bol poverený obhajobou ďalšieho básnika, tentokrát Vasyla Stusa. Dokonca na súde vo svojej reči aj uznal jeho vinu, čím porušil advokátsku profesionalitu obhajovania svojho klienta. Stus neskôr zomrel počas držania hladovky v roku 1985.

V rovnakom roku, keď Stus zomrel, bol Medvedčuk obhajcom v procese s ďalším básnikom – Mikolom Kuntsevičom. Podľa básnikových spomienok na neho Medvedčuk pred súdom nahádzal viac špiny ako prokurátor. Na konci súdu povedal Medvedčuk, že sa úplne stotožňuje s prokurátorom.

Po revolúcii založil Medvedčuk úspešnú právnickú spoločnosť BIM a následne pôsobil tiež ako predseda ukrajinskej advokátskej komory, uvádza portál Chesno.

Úspešný prokremeľský politik

V polovici 90. rokov sa z Medvedčuka stal politik. Ako člen Sociálnodemokratickej strany sa dostal do parlamentu, neskôr sa stal jej predsedom a od roku 2002 aj prvým podpredsedom parlamentu. Už vtedy sa objavili správy o zneužívaní právomocí, uviedol kievpost.

Potom začal pôsobiť ako vedúci prezidentskej administratívy prezidenta Leonida Kučmu, pričom zhruba v tej dobe sa prvýkrát stretol aj s Vladimirom Putinom. Odvtedy spolu udržiavali veľmi dobrý vzťah.

Neskôr podporoval proruského prezidenta Janukovyča, pričom sa snažil zdiskreditovať jeho protikandidáta Juščenka tým, že na oko zaplatil pochod na jeho podporu, no začali sa tam objavovať symboly spájané s nacizmom, píše ukrajinský akademik a spisovateľ Anton Shekhovtsov vo svojom blogu.

V roku 2013 začal Medvedčuk verejne kritizovať Európsku úniu, prirovnával ju k nacistickej tretej ríši, píše portál RCB. Ostro vystupoval proti Euromajdanu, pričom je označovaný, že stál za krvavými udalosťami počas štrajkov.

Kamarát s Putinom a miliardár

„Putin si myslí, že sme jeden národ, ale ja si myslím, že sme dva slovanské národy s prepletenou históriou a náboženstvom,“ povedal podľa portálu Business Insider Medvečuk. Aj keď to môže znieť, že títo muži spolu nenachádzali spoločnú reč, opak bol pravdou. Medvedčuk chodil za Putinom na návštevy, bol v jeho dome v Moskve či v Soči a spolu tiež sledovali preteky Formula 1, ako uvádza The New York Times. Putin sa dokonca stal krstným otcom jeho najmladšej dcéry.

Pokiaľ ide o Medvedčukov majetok, ten je, ako to už u takýchto ľudí býva, rozprávkový. Jeho majetok sa odhaduje na miliardu dolárov, uvádza portál ontrend. V roku 2008 bol oficiálne 57. najbohatším Ukrajincom a prepojene vlastní niekoľko spoločností, ktoré kontrolujú a distribuujú ropu po Ukrajine.

Zlom však u neho nastal už v roku 2021. Bol označený z podpory terorizmu, lebo mal posielať peniaze zo svojej rafinérie separatistom z Donbasu, uviedlo Rádio Slobodná Európa. Jeho aktíva, ako aj aktíva jeho manželky, na ktorú boli formálne firmy napísané, boli zmrazené a on dostal zákaz podnikať. Medvedčuk bol uvrhnutý do domáceho väzenia.

Útek a dolapenie

Keď vo februári zaútočili ruské vojská na Ukrajinu, hneď sa o ňom hovorilo, ako o možnej náhrade za Zelenského, keď Rusko dobyje Ukrajinu. Bol by dokonalou bábkou a figúrkou v rukách Putina.

To sa však nestalo a Medvedčuk po troch dňoch z domáceho väzenia ušiel. Odvtedy sa nevedelo, kde sa zdržiava a to až do včerajšieho dňa, kedy sa sám Zelenskyj pochválil, že ho zadržali.