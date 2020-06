Psy sú skutoční superhrdinovia. Experimenty dokázali, že svojho majiteľa chcú zachrániť v núdzi

Majitelia psov nedajú na svojich miláčikov dopustiť. Veria, že pes ich nesklame a ak by prišlo k nejakej neočakávanej a krízovej situácií, ich pes by im chcel pomôcť. To sa rozhodli preskúmať aj dvaja vedci z Arizonskej univerzity a zistili, že tieto závery sú pravdivé.

Nová štúdia uverejnená v PLOS ONE si dala za cieľ preskúmať, či sa psy naozaj pokúsia zachrániť svojich majiteľov, ak na to príde. Joshua Van Bourg a Clive Wynne oslovili 60 majiteľov psov, aby sa zúčastnili experimentu, ako bude ich miláčik reagovať na to, keď bude potrebné svojho pána zachrániť.

Chcú zachrániť, aj keď nevedia ako

Pokus spočíval v umiestnení majiteľa do skrine, ktorá sa dala pomerne ľahko otvoriť. Majitelia predstierali, že potrebujú pomoc. Vedci majiteľov trénovali, čo majú hovoriť, aby volanie o pomoc znelo autenticky a aby nespomenuli meno psa, ktorý by tak mohol konať z poslušnosti a nie preto, že by chcel majiteľa zachrániť.

„Približne jedna tretina psov svojho majiteľa zachránila, čo síce neznie pôsobivo, no je to pôsobivé, keď sa na to pozriete bližšie,“ priblížil Bourg.

Väčšina psov chcela majiteľovi pomôcť, no nevedeli skriňu otvoriť. Nejde iba o to, či majiteľov skutočne zachránili, ide aj o túžbu pomôcť im. Následne robili aj test s potravou pre psy, ktoré tiež umiestnili do skrine. Tu 19 psov otvorilo škatuľu, aby sa dostali k jedlu. Viac psov tak zachraňovalo svojich majiteľov, ako by si išli vziať jedlo.

Viac stresu, keď je majiteľ v núdzi

V ďalšom teste boli majitelia v skrini, ale o pomoc nevolali, iba pokojne čítali text. Iba 16 psov z tých, ktorí svojho majiteľa v prvom pokuse zachránili, otvorili skriňu aj teraz. Zdá sa, že psy rozumejú, kedy majiteľ potrebuje pomôcť a vtedy konajú viac.

Vedci tiež zistili, že psy boli počas záchranného experimentu viac stresovaní. Keď boli majitelia v núdzi, viac štekali a kňučali.

Niektoré testy vedci opakovali a pri opakovaných testoch ostali výsledky v podstate rovnaké. Vedci uvádzajú, že psy dokážu vycítiť emócie majiteľa a tie sa na ne prenášajú.

„Aj bez výcviku sa veľa psov pokúšalo svojich majiteľov zachrániť a keď sa im to nepodarilo, videli sme, že ich to hnevá,“povedal Wynne.

Vedci chcú ďalej skúmať, či psy, ktoré svojich majiteľov zachránili, to robia iba preto, že sa v skrini nachádzala iba im blízka osoba, alebo to budú robiť aj s neznámymi ľuďmi a pud zachraňovať tak majú vo svojej povahe. To ukážu až ďalšie experimenty.