Prvé slová Fica po stretnutí s ukrajinským premiérom: Želá si, aby bola Ukrajina samostatná. Jej vstup do NATO bude blokovať

Predseda slovenskej vlády Robert Fico na utorkovom stretnutí s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom v Užhorode podľa vlastných slov zopakoval, že neverí vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine, a deklaroval, že slovenská vláda podporí každý mierový plán. Rozdielny názor mali podľa neho aj na vplyv Spojených štátov na vnútornú politiku Ukrajiny a prípadný vstup Ukrajiny do NATO. Fico však vo videu zverejnenom na Facebooku zároveň ocenil, že so Šmyhaľom mali napriek rozdielnym názorom na viaceré témy priateľský a konštruktívny rozhovor, uvádza TASR.

„Mimoriadne si želáme, aby sa vojna čo najrýchlejšie skončila a aby Ukrajina bola samostatná, nezávislá, prosperujúca a demokratická. Aj preto bez akéhokoľvek zaváhania som v Európskej rade podporil európsku perspektívu Ukrajiny,“ vyhlásil Fico.

Ponúkol skúsenosti SR z prístupového procesu do EÚ v roku 2004. Podľa neho sa slovenskí vyjednávači dopustili v prístupových rokovaniach „hrubých chýb“. Keby k nim nedošlo, postavenie SR v EÚ mohli byť dnes podstatne silnejšie, prízvukoval.

Fico podľa vlastných slov podporil aj mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hoci je presvedčený, že nie je realistický. Podľa neho však uskutočniteľnosť jednotlivých mierových plánov onedlho vyhodnotia predstavitelia významných štátov na svetovom summite vo Švajčiarsku.

K otázke vstupu Ukrajiny do NATO Fico deklaroval, že by ho Slovensko ako člen Aliancie muselo schváliť, čo on ako predseda vlády bude blokovať. „Povedal som, že Ukrajina by mala byť nezávislá, prosperujúca, slobodná,“ uviedol šéf slovenskej vlády. Dodal, že si želá práve takúto Ukrajinu, ktorá by nevyvolávala dôvody na rozšírenie konfliktu do svetových rozmerov.