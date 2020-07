Prvá federálna poprava po 17 rokoch sa napokon nekonala. Vrah trojčlennej rodiny by vraj mohol veľmi trpieť

Včera sme vás informovali o tom, že v USA idú vykonať prvú popravu na federálnej úrovni po 17 rokoch. Avšak americký federálny odvolací súd vo Washingtone D.C., túto plánovanú popravu odložil. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa voči rozhodnutiu následne odvolala.

Ešte v nedeľu federálny odvolací súd rozhodol, že prvá poprava na federálnej úrovni za takmer 20 rokov sa môže uskutočniť podľa plánu. V pondelok sudkyňa vo Federálnom dištrikte Kolumbia popravu na poslednú chvíľu odložila.

Sudkyňa Tanya Chutkan vyhlásila, že väzni predložili dôkazy o tom, že vládny plán použiť na popravu pentobarbital „predstavuje neústavné vážne riziko veľkej bolesti„.

