Prokrastinujte počas prázdnin efektívne: Tieto filmy a seriály vás naučia viac, ako hodiny dejepisu v škole

O významných historických udalostiach sa nemusíme dozvedať len z kníh a učebníc. Jednou z najpopulárnejších foriem získavania nových poznatkov o dejinách je určite sledovanie dokumentárnych programov. Z veľkého množstva dostupných snímok sme tentokrát vybrali 10 filmov a seriálov, ktoré vás prevedú najzaujímavejšími medzníkmi svetovej histórie.

Od vzniku vesmírnych telies cez staroveké civilizácie až po vojnové konflikty posledného storočia. Vďaka moderným technológiám a dostupnosti k informáciám je dnes možnosť vybrať si akúkoľvek tému z histórie a ponoriť sa do nej prostredníctvom dokumentárnej snímky.

Urobiť dokonalý výber toho najlepšieho je kvôli rozmanitosti tém a udalostí takmer nemožné. My sme si pre vás pripravili desať tipov a historické filmy a seriály, ktoré vám určite rozšíria obzor.

Saddám vs. Ajatolláh: Iránsko-iracká vojna

V septembri 2021 uplynie už 41 rokov od brutálnej vojny v Perzskom zálive, ktorá je známa aj pod názvom Predpísaná vojna. Ozbrojený masaker medzi Iránom a Irakom si medzi septembrom 1980 až augustom 1988 vyžiadal státisíce vojenských aj civilných obetí a výrazne zmenil chod dejín nielen v geopolitickom priestore bojujúcich štátov.

Seriál o rivalite medzi známym despotom Saddánom Husseinom a moslimským fanatikom Ajatolláhom ukazuje, ako sa z prvotných bleskových útokov postupne stala totálna vojna, počas ktorej reálne hrozil celosvetový globálny konflikt.

O podrobnostiach, mrazivých príbehoch a ďalších detailoch najdlhšej vojny 20.storočia budú dopodrobna rozprávať najmä tí, ktorí v nej priamo bojovali. Štyri epizódy plné krutých faktov a silných spomienok odvysiela stanica Viasat History. Premiéra je naplánovaná na 16.august (pondelok) o 22:45.

Manhattan (MANH(A)TTAN)

Presuňte sa do roku 1943 priamo do Nového Mexika, kde pod rúškom tajnosti pracoval tím vedcov na projekte s jedným veľmi konkrétnym cieľom- vytvoriť atómovú bombu skôr, než nacistické Nemecko.

Seriál sa odohráva v rokoch 1943 až 1944 a teda v čase, kedy vláda prísne tajne pracovala na projekte s krycím názvom Manhattan. Scény sa zameriavajú na vedcov a ich rodiny v novovytvorenom mestečku Los Alamos v Novom Mexiku, o ktorom vonkajší svet ani len netuší. Federálna vláda oboznamuje vedcov iba s informáciami, ktoré uzná za vhodné, zatiaľ čo samotní výskumníci musia pred svojimi rodinami všetko tajiť.

Podľa databázy IMDb dosiahol seriál Manhattan hodnotenie 7,8/10

Foto: Epic DramaEpizódy o prísne tajnom projekte síce nie sú na historickej dejovej línii úplne presné, no práve to bol vraj zámer samotných tvorcov seriálu. Snímka Manhattan je inšpirovaná príbehom vedcov a ich rodín v časoch, kedy prebiehali nielen preteky o výrobu atómovej bomby, ale hlavne druhá svetová vojna.

Ak sa chcete aj vy dozvedieť viac o postupe a snahe o výrobu atómovej bomby, sledujete od 5.augusta (štvrtok) televíziu Epic Drama, kde bude o 21:45 odvysielaná premiéra druhej série.

Druhá svetová vojna vo farbe

Filmy, seriály či dokumenty o druhej svetovej vojne videl v živote už pravdepodobne každý z nás. Táto seriálová snímka však predstavuje diametrálne odlišný pohľad na priebeh najrozsiahlejšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva.

Hodnotenie tejto snímky podľa ČSFD je až 88%, čo len dokazuje jej kvalitatívne prevedenie.

13 epizód s nemennou dĺžkou 51 minút je totižto vďaka modernej digitálnej technike vyobrazených vo farebnej podobe. Tím technikov a historikov dôkladne spolupracoval na každom detaile, aby sa k divákovi dostal nielen dejovo úplne presný priebeh konfliktu, ale zároveň aj filmový vysoko-kvalitný produkt vo farebnom šate. Tento seriálový počin môžete nájsť aj na streamovacej službe Netflix.

Amelia

Ak sa o dôležitých historických medzníkoch radšej dozvedáte skrz spojenie dejín, holywoodskych kamier a svetoznámych hercov, potom je film Amelia – Stratená v Pacifiku určite pre vás. Romanticko-životopisná dráma predstavuje inšpirujúci príbeh pilotky Amelie Earhart, ktorá ako prvá žena v histórii preletela v roku 1928 Atlantik.

Vo veku 39 rokov sa odhodlala ako pilotka vykonať let okolo sveta, no 2.júla 1937 sa jej lietadlo stratilo z radarov a po neúspešných pokusoch o jej nájdenie bola v januári 1939 prehlásená za mŕtvu.

Postavu americkej národnej hrdinky stvárnila dvojnásobná držiteľa Oscara, Hilary Swank. Vo filme od režisérky Mire Nair však účinkuje aj ikonický Richard Gere či Ewan McGregor. Zatiaľ čo Gere hrá pilotkinho manžela, McGregor vystupuje v postave jej milenca.

Tajomstvo Sakkárskej hrobky

Lákajú vás tajuplné konšpiračné teórie a výskumy ohľadom pyramíd a hrobiek? V tom prípade vás na platforme Netflixu čaká dávka poriadneho dobrodružstva. Dokumentárnu snímku s originálnym názvom Secrets of the Saqqara Tomb majú na svedomí britskí filmári, ktorí sa pridali k popredným egyptským archeológom aby pozorovali skúmanie jednej z najstarších neporušených hrobiek v histórii ľudstva.

Južne od Káhiry sa totižto podaril jeden z najdokonalejších objavov v celej nielen tamojšej histórii. Najstaršia stupňová pyramída sveta odkryla svoje najbohatšie tajomstvo, ktorým sú doteraz neporušené priestory hrobky.

Verte či nie, do týchto miest sa ľudské oko pozrelo po viac než 4000 rokoch. Bez šiestich minút dvojhodinový dokument vás vtiahne do bohatej egyptskej histórie a kultúry, ktorá má zdá sa aj po tých všetkých rokoch čo ponúknuť.

Monumenty, ktoré navždy zmenili USA

Stanica PBS je v Spojených štátoch uznávanou platformou a medzi jej primárny obsah patria práve dokumenty so vzdelávacím zámerom. Tvorcovia ich programov stoja za množstvom zaujímavých projektov, pričom jednou z vlajkových lodí je určite séria s názvom 10 That Changed America (vo voľnom preklade Desiatka niečoho, čo zmenilo Ameriku, pozn.).

Z historického kontextu tak stojí za zmienku práve výber monumentov a pamätníkov, s ktorými sú obyvatelia USA spätí silnými väzbami. Ako sa píše v recenzii od portálu architecturaldigest.com, na zoznam boli zaradené stavby oslavujúce najväčšie víťazstvá ale aj pripomínajúce tie najtemnejšie dni. V rebríčku samozrejme nechýbajú ikony ako Socha slobody, Lincolnov Pamätník, Mount Rushmore či Pamätník veteránov Vietnamskej vojny.

Rímska ríša

Množstvo mocných a významných panovníkov, obrovská ríša či inovácie v každej sfére od technológie po kultúru. Rímska ríša je jednou z najčastejšie rozoberaných tém v histórii, keďže jej veľkosť ale aj fungovanie dali dôležitý základ modernej histórii. Bohatý dokumentárny seriál z dielne spoločnosti Netflix prináša tú pravú ochutnávku rímskej civilizácie.

Štýlový mix historického dokumentu a bohatej epickej nádielky je rozčlenený do troch sérií. Prvá sa skladá zo šiestich epizód a pojednáva o cisárovi Commodovi, ktorý je ako syn Marca Aurelia považovaný za jedného z najhorších rímskych cisárov. V druhej sérii je počet epizód zredukovaný na päť, no v žiadnom prípade mu to neuberá na popularite či kvalite. Ikonou druhej série je totiž Gaius Július Cézar, známy aj ako majster celého Ríma.

Tretia, štvordielna séria, je venovaná panovníkovi, ktorý je dodnes opisovaný ako bláznivý, šialený a zvrátený. Presne tak, v poslednej sérii seriálu Rímska ríša sa stretneme s Caligulom a jeho činmi, medzi ktoré patrili aj tie najbrutálnejšie praktiky.

Najtemnejšia hodina

Filmová snímka s originálnym názvom Darkest Hour opisuje príbeh muža, na ktorého pleciach stál celý, nielen vojnový, osud Veľkej Británie. Winston Churchill sa v historickej dejovej línii stal v roku 1940 britským premiérom a práve jeho kroky mali rozhodnúť, či budú Briti rokovať za mier, alebo vstúpia do najväčšej vojny v histórii ľudstva.

Churchilla v takmer dvojhodinovom filme stvárnil známy herec Gary Oldman (známy aj ako Sirius Black zo série Harry Potter, pozn.), ktorý si za svoj výkon vyslúžil množstvo pozitívnych ohlasov od filmových kritikov po celom svete.

Britsko-americký film sa sústredí na začiatočné obdobie Churchilla vo funkcii premiéra, kedy museli padať tie najkľúčovejšie rozhodnutia. Film plný mrazivej histórie a veľkých prejavov si na ČSFD drží hodnotenie 76% .

Sprievod svetom Vikingov

V histórii sú Vikingovia opisovaní ako tvrdí dobyvatelia nových území bez zľutovania. Na druhej strane však ide o ľudí, ktorí dokázali vynaliezať nové nástroje uľahčujúce život či vykonávať ďaleké plavby s cieľom objavovať nové teritóriá. Medzi ich výnimočnosť patrili určite lode s názvom drakkar, ktorých nízky ponor umožňoval objaviteľom plavbu aj v plytších tokoch riek vo vnútrozemí.

Hlboký prierez celým spektrom ich existencie a odkazu ponúka dokumentárne video z dielne Britov The History Brothers, ktorých preslávil youtube kanál History Time. Po desiatkach zaujímavo spracovaných historických tém ich odoberá 660 tisíc fanúšikov, pričom každé jedno video z ich tvorby má v priemere 1 milión zhliadnutí. Konkrétne epizóda o svete Vikingov trvá 57 minút a za dva roky na ňu kliklo už 1,7 milióna ľudí.

Ako sa stať krutovládcom

Projekt s pôvodným názvom How To Become a Tyrant je na platforme Netflixu ešte len tri týždne, no aj za tú krátku dobu už stihol rozdeliť kritikov a divákov na dva veľké tábory. Zatiaľ čo jedna skupina hovorí o skvelej produkcii a nápade, druhá tento seriál zavrhuje s tvrdením, že u diváka môžu veľmi ľahko podporiť i vytvoriť podobne zvrátené myšlienkové pochody, aké sa prejavovali u despotov.

Doteraz šesť vydaných epizód má v priemere 30 minút, pričom každá z nich sa venuje analýze jedného z historických absolutistických vládcov. Adolf Hitler, Saddám Hussein, Idi Amin, Josip Stalin, Muamar Kaddáfi a Kim Ir Sen– o tom ako chceli títo páni pretvoriť svet na svoj obraz vás prevedie rozprávač Peter Dinklage, známy aj ako Tyrion Lannister z Hry o tróny.