Pripravte sa na obmedzenia: Zamestnanci tejto banky na Slovensku vyhlásili ostrý štrajk pre klesajúce reálne mzdy

Zamestnanci UniCredit Bank vstúpia od 12. decembra do ostrého štrajku pre klesajúce reálne mzdy druhý rok po sebe. Banka odmietla návrh sprostredkovateľa kolektívneho vyjednávania a vyhýba sa férovému sociálnemu dialógu. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.

„Ani posledné rokovanie s vedením banky nič nezmenilo na jeho ponuke, ktorá je pre nás neprijateľná. Odmietame sa zmieriť s tým, že nám druhý rok po sebe klesnú reálne mzdy. Veľmi nemilo nás prekvapila reakcia vedenia banky na naše ústretové návrhy. Preto nám nič iné neostáva, ako vyhlásiť ostrý štrajk,“ dodala predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu bánk a poisťovní v spoločnosti UniCredit Bank Jana Szászová.

Súhlas podpísalo viac ako 50 % zamestnancov

Súhlas so štrajkom podpísalo viac ako 50 % zamestnancov banky. Odborová predáčka predpokladá, že sa ho zúčastnia všetci jej kolegovia. „Vôbec nás neteší situácia, do ktorej sme boli dohnaní,“ podotkla Szászová s tým, že sa vopred ospravedlňuje klientom za prípadné nepohodlie, ktoré im môže spôsobiť situácia, do ktorej boli zamestnanci banky podľa nej dotlačení.

„Veríme, že nás chápu a vnímajú, že bojujeme za spoločnú vec. A to dôstojné pracovné a mzdové podmienky a za úroveň sociálneho dialógu, ktorí si zaslúžime rovnaký, ako ľudia pracujúci v okolitých krajinách,“ dodala Szászová.

Zástupcovia Základnej organizácie Odborového zväzu bánk a poisťovní s vedením banky vyjednávajú o mzdovom navýšení už niekoľko mesiacov. Hovorkyňa uviedla, že odborári pôvodne požadovali navýšenie miezd od januára budúceho roku o tohtoročnú mieru inflácie, ako aj vyplatenie dovolenkového príspevku v júli vo výške 60 % ich základnej mzdy.

Hovorkyňa uviedla, že nakoľko sa obe strany nevedeli dohodnúť, do kolektívneho sporu vstúpil sprostredkovateľ, ktorého návrh banka taktiež odmietla. „Od apríla chce zvyšovať plošne platy len o 7 % percent. Individuálne zvýši platy o ďalšie 3 % zamestnancom, ktorí na rovnakých pozíciách zarábajú rozdielne výšky platov. Namiesto dovolenkového príspevku vo výške 60 % mesačnej mzdy chce banka vyplatiť len 35 % mesačnej mzdy v podobe koncoročného bonusu,“ uzavrela KOZ SR.