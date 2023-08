Priplávala k nemu a zaživa mu vytrhla pečeň z tela. Zachytili zriedkavé video útoku kosatky na žraloka

Potápači v Kalifornii zaznamenali veľmi vzácne video. Je na ňom vidieť, ako kosatka pripláva k žralokovi veľrybiemu a vytrhne mu pečeň.

Ostatné kosatky vzrušene cvakajú, keď útočiaca kosatka odpláva preč aj vytrhnutým orgánom a umierajúci žralok sa ponára ku dnu, uvádza Science Alert.

Celé to trvalo len niekoľko sekúnd

Zábery sa podarilo zachytiť 58-ročnému potápačovi Jamesovi Moskitovi v Cortezovom mori na pobreží Kalifornie ešte v apríli. Spolu s inými potápačmi vtedy narazili na skupinu ôsmich kosatiek.

„Udialo sa to doslova v priebehu niekoľkých sekúnd. Vyzeralo to tak, že kosatka jednoducho prišla k žralokovi, vytrhla mu pečeň a on jednoducho začal padať dolu bez akéhokoľvek pohybu — predpokladám, že bol mŕtvy,“ povedal Moskito pre Live Science.

Krátko potom zabila ďalšia kosatka rovnakým spôsobom iného žraloka veľrybieho. Keď k nemu prišli, tak sa iba šklbal na hladine so zahryznutou kosatkou na boku.

Žraloky veľrybie, na rozdiel od množstva iných žralokov, sa živia planktónom a pre ľudí nie sú nebezpečné. A vyzerá to tak, že aj kosatky si uvedomujú ich bezbrannosť.

Takéto útoky sú bežné

Tieto zábery sú síce unikátne, no nie je to prvýkrát, čo je takéto správanie u kosatiek pozorované. Už predchádzajúci výskum v oblasti ostrovov v severnej Kalifornii ukázal, že takéto útoky nie sú nezvyčajné. V inej časti sveta, vo vodách juhoafrického Mosselského zálivu sú známe konkrétne dve kosatky — Port a Starboard, ktoré útočia na žralokov modrých, a taktiež im vytrhávajú pečene. Žralok modrý je na rozdiel od žraloka veľrybieho silný, nebezpečný a agresívny druh, avšak aj tak nemá proti kosatkám šancu.

To, prečo kosatky zaujíma práve pečeň, nie je úplne jasné. Michael Weiss, riaditeľ Centra pre výskum veľrýb pre Insider povedal, že žraločia pečeň je veľmi mastná, takže je v nej veľa kalórii a to znamená veľa energie. Tiež tvrdí, že je možné, že kosatky používajú svoj sonar, aby dokázali v žralokovi lokalizovať pečeň. Je to rovnaký spôsob, ako keď lekár pozerá orgány pomocou ulrazvuku.

Keď kosatky žralokovi vytrhnú pečeň, ten bez nej rýchlo umiera a padá na dno, kde sa stane potravou pre ostatné živočíchy.