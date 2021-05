Prieskum agentúry AKO: Voľby by vyhrala strana Hlas-SD, do parlamentu by sa dostalo aj KDH

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v máji 2021, zvíťazila by v nich strana Hlas-SD so ziskom 22,5 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, v ktorom v od 13. do 17. mája odpovedalo 1000 respondentov.

Na druhom mieste skončila SaS, liberálov by volilo 13,8 percenta respondentov, OĽANO skončilo tretie so ziskom 9,9 percenta. Nasleduje Smer-SD so ziskom 9,6 percenta a Progresívne Slovensko (PS), ktorému by dalo hlas 8,5 percenta oslovených v prieskume, ktorí by sa zúčastnili na voľbách. Do národnej rady by sa dostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 7,4 percenta hlasujúcich, taktiež Aliancia (5,3 percenta) a KDH so ziskom rovných piatich percent hlasov.

Za ľudí by sa do NR SR nedostala

V prípade takýchto výsledkov by Hlas-SD získal 41 mandátov, SaS 25, OĽANO a Smer-SD zhodne 18. PS by zastupovalo v parlamente 16 poslancov, Sme rodina by mala 13 kresiel, Aliancia desať a KDH by získalo deväť mandátov.

Do NR SR by sa nedostala strana Za ľudí so štyrmi percentami hlasov, Republika (3,5), Dobrá voľba (3) ani Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorú by volilo 2,1 percenta hlasujúcich. SNS a Spolu – občianska demokracia by získali rovnako 1,6 percenta hlasov. Menej ako jedno percento hlasov by dostalo Maďarské fórum (0,6), Socialisti.sk (0,6), KSS (0,4), Strana zelených (0,3) a Slovenský Patriot (0,3 percenta hlasov).

Oslovení v telefonickom prieskume dostali otázku: “Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť. A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali váš hlas?” Respondentom prečítali názvy strán a hnutí v náhodnom poradí. Z oslovených deklarovalo 20 percent, že by sa nezúčastnilo na voľbách, 2,6 percenta nechcelo odpovedať a 15 percent oslovených nevedelo, koho by išlo voliť.