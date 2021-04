Pribudlo 86 úmrtí, PCR testy odhalili stovky nakazených. Počet hospitalizovaných v nemocniciach sa drží pod 2 500

Na Slovensku v pondelok (12.4) pribudlo 870 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 8 275 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 372 038 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 609 398 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 456 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 292 ľudí. Na JIS je 210 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 297 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 449 747 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 10 716. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 870 609.

Britský variant koronavírusu nespôsobuje vážnejší priebeh covidu

Britský variant nového koronavírusu, ktorý je v súčasnosti dominantný vo väčšine európskych krajín, nespôsobuje vážnejší priebeh ochorenia COVID-19 než pôvodný vírus SARS-CoV-2. Vyplýva to zo štúdii, ktoré boli v utorok publikované v prestížnom odbornom časopise The Lancet, informovala agentúra AFP.

Štúdie však zároveň potvrdili vyššiu nákazlivosť tohto variantu, známeho pod označením B.1.1.7, ktorý bol prvýkrát zistený vlani na jeseň vo vzorkách odobratých v Anglicku. Na základe výsledkov predchádzajúcich výskumov sa predpokladalo, že britský variant je spojený s vyššou pravdepodobnosťou vážnejších zdravotných komplikácií a úmrtí. Dve nové štúdie publikované v odborných časopisoch The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health Journals to však nepotvrdili.

Podľa zistení vedcov nič nenasvedčuje tomu, že by osobám infikovaním mutáciou B.1.1.7 hrozili vážnejšie symptómy ochorenia alebo vyššie riziko vzniku tzv. dlhého covidu, než pacientom nakazeným inými variantmi. Výskumníci však potvrdili, že ľudia infikovaní britským variantom v sebe nosia väčšiu “vírusovú nálož” a môžu nakaziť väčší počet osôb, než v prípade iných mutácií.

Autori prvej štúdie sledovali 341 osôb s covidom, z ktorých 58 percent sa nakazilo variantom B.1.1.7, zatiaľ čo ostatní inými variantmi koronavírusu. V rámci prvej skupiny sa u 36 percent pacientov rozvinula vážna forma ochorenia alebo došlo k úmrtiu. V druhej skupine bol tento podiel vyšší o dve percentá.

Druhá štúdia analyzovala dáta od 36.920 britských používateľov aplikácie, ktorí prostredníctvom nej hlásili symptómy ochorenia COVID-19. Analýza ukázala, že u ľudí infikovaných britským variantom bolo reprodukčné číslo 1,35-krát vyššie než u iných variantov. Rovnako ako v prvej štúdii sa však nepotvrdilo to, že by britský variant B.1.1.7 vyvolával vážnejší priebeh covidu.