Pribudlo 65 úmrtí, PCR testy odhalili len 106 nakazených. Uvoľnenie opatrení je podmienené jedným pravidlom

Na Slovensku v nedeľu (11.4) pribudlo 106 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 1 502 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 371 168 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 609 398 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 456 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 292 ľudí. Na JIS je 210 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 297 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 441 472 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 10 630 . Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 857 402.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 106 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 482 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 7,06 % z 1 502 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,5 % z 298 525 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (42), nasledujú Košický kraj (29), Žilinský (19), Prešovský (11), Trnavský (3), Nitriansky (1) a Trenčiansky (1). Je medzi nimi 45 mužov a 61 žien. Celkový počet nakazených mužov je 177 058 a žien 194 049.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 857 402, za predchádzajúci deň pribudlo 11 179 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 288 989 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 1 261 ľudí.

Uvoľnenie opatrení je podmienené jedným pravidlom

Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. V nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) s tým, že sa nastavujú pravidlá tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz.

“Toto by malo byť hlavné pravidlo. Ak vieme zaručiť, že je to prevádzka, kde si nemusíte dávať dole respirátor, čiže budete ho mať na nose a ústach, tak tie môžeme otvoriť,” povedal premiér. Konkrétne prevádzky nechcel bližšie špecifikovať, podľa neho budú detaily zverejnené nasledujúci týždeň. Dôležité však bude dodržiavať “hustotu” ľudí v priestoroch. Tam, kde sa respirátor skladá sa podľa neho dáva priestor na šírenie vírusu. Poznamenal tiež, že dôjde k aktualizácii COVID automatu.

Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaní v Maďarsku počas cesty ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nebola podľa Hegera adekvátna. Poznamenal, že zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť na takýchto stretnutiach vždy prítomní. “Dostal som informáciu od Igora Matoviča, že tam bola spochybnená dôvera,” povedal Heger. Ako tvrdí, musí sa to preveriť. S cestou Matoviča do Ruska nemal premiér problém, pretože rokoval o vakcíne. Myslí si, že Matovič už nebude v iných veciach zasahovať do ostatných rezortov.

Podľa premiéra prezidentka Zuzana Čaputová urobila chybu, keď vyzvala Matoviča, aby odstúpil z postu premiéra. Potvrdil aj to, že sa dá určite zaočkovať, ale zatiaľ sa na neho nedostal rad. Či sa dá zaočkovať aj AstraZenecou nevie, ale zvažoval aj túto možnosť.

V súvislosti s posudzovaním ruskej vakcíny Sputnik dostal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) odporúčanie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na to, aby ju posúdilo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, tvrdí Heger. Podľa neho to nebolo správne rozhodnutie, lebo štátny ústav vraj vedel, že ide proti vlastným interným predpisom. Celú situáciu má podľa premiéra počas budúceho týždňa vysvetliť šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).