Pribudlo 33 úmrtí, PCR testy odhalili 294 nakazených. Lancet upozorňuje na nezrovnalosti so Sputnikom V

Na Slovensku vo štvrtok (13.5) pribudlo 294 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 7 092 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 387 162 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 683 284 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 881 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 774 ľudí. Na JIS je 97 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 117 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 752 948 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 168. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 348 538.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 294 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 212 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 4,15 % z 7 092 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,33 % z 63 439 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (64), nasledujú Prešovský kraj (54), Trenčiansky (41), Košický (39), Banskobystrický (37), Trnavský (26), Nitriansky (24) a Bratislavský (9). Je medzi nimi 133 mužov a 161 žien. Celkový počet nakazených mužov je 184 803 a žien 202 359.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 348 538, za predchádzajúci deň pribudlo 19 591 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 628 490 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 8 958 ľudí.

Lancet upozornil na nezrovnalosti a chyby klinickej skúšky Sputnika V

Vedecký časopis Lancet upozornil na nezrovnalosti a chyby klinickej skúšky ruskej vakcíny Sputnik V. Medzinárodný tím autorov najnovšieho článku, ktorý bol v časopise Lancet publikovaný 12. mája, sa sťažuje aj na obmedzený prístup k údajom. Ako uviedol portál vZdravotnictve.sk, v údajoch, ktoré mali autori k dispozícii, našli viaceré pochybenia.

Aj bez ohľadu na predchádzajúce problémy a nedostatok transparentnosti, predbežné výsledky skúšok s očkovacou látkou Sputnik V vo fáze 3 podľa autorov článku opäť vyvolávajú vážne obavy. V predložených výsledkoch sa podľa nich „vyskytujú zjavné chyby a číselné nezrovnalosti“.

Okrem nedodaných údajov bol problémom aj protokol z klinickej skúšky. Autori sú nespokojní aj s definíciou pacientov, ktorí v rámci štúdie mali byť infikovaní koronavírusom. Problém je aj s randomizáciou, teda znáhodnením pacientov. Podľa pôvodných dát bolo vyšetrených 35 963 osôb a randomizovaných bolo 21 977 ľudí.

V januári sa však už v protokole uvádza, že celkovo bolo do skúšok zaradených 33 758 pacientov. Toto číslo by malo byť rovnaké ako u vyšetrených alebo ako u randomizovaných osôb, no nezhoduje sa so žiadnym pôvodným údajom. „V súlade s našimi predchádzajúcimi obavami z výsledkov fázy 1/2 a neštandardných správ o predbežných výsledkoch fázy 3 vyzývame vyšetrovateľov, aby ešte raz zverejnili údaje, na ktoré sa ich analýzy spoliehajú,“ dodali autori článku.