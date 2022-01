Pribudlo 3 900 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 36 ľudí. Rekord v počte nakazených za deň hlási aj Francúzsko

Na Slovensku v utorok (4.1.) pribudlo 3 900 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 13 498 testov. Celkovo tak evidujeme 853 416 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 26, v nemocniciach je celkovo 2 230 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 16 824, pribudlo 36 obetí. Za uplynulý deň dostalo vakcínu 1 745 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

Francúzsko hlási rekordný počet nakazených za jeden deň

Francúzske úrady v utorok oznámili rekordný denný prírastok 271 686 prípadov nákazy koronavírusom. Krajina čelí nárastu infekcií poháňanému novým variantom koronavírusu omikron, ktorý zaťažuje nemocnice a hrozí narušením dopravy, škôl a ďalších služieb.

Priemerný denný počet infekcií vo Francúzsku, ktoré má najvyšší denný prírastok potvrdených prípadov v Európe, sa za týždeň viac ako zdvojnásobil, pričom incidencia za posledný týždeň predstavuje viac ako 1 671 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.

Francúzska vláda sa snaží vyhnúť novému lockdownu a namiesto toho sa usiluje v parlamente presadiť návrh zákona o očkovacích preukazoch, ktorý by značne obmedzil neočkované osoby, v nádeji, že to stačí na ochranu nemocníc. S koronavírusom je hospitalizovaných viac ako 20-tisíc ľudí, pričom počet hospitalizácií stúpa, no nie tak ostro ako počet potvrdených prípadov.

Pacienti s ochorením COVID-19 obsadili už viac ako 72 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v krajine, pričom väčšina z nich nie je zaočkovaná. Najmenej dve dávky vakcín proti koronavírusu dostalo 77 percent obyvateľov Francúzska. Viac ako 123-tisíc ľudí v dôsledku nákazy koronavírusom v krajine zomrelo. Čoraz viac ľudí vo Francúzsku nemôže pracovať, pretože sú chorí alebo sú blízke kontakty nakazených. To narúša chod niektorých nemocníc a okrem iného viedlo aj k zrušeniu niektorých regionálnych vlakových spojov.