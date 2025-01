Pri útočníkovi zo Spišskej Starej Vsi zrejme zlyhala polícia: K dispozícii mala 22-stranový spis, tvrdí Zurian

Týždeň pred tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi mala polícia riešiť prípad útoku študenta na spomínanej škole. Išlo práve o Samuela, ktorý neskôr zabíjal.

Miestni policajti mali situáciu zle vyhodnotiť a skutok definovali ako šikanu a nie ako podozrenie z možného trestného činu, píše Denník N. Trestný čin by bolo podľa riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana potrebné prešetrovať, no to sa nestalo.

Vo veci preto prebieha trestné stíhanie

Polícia mala o študentovi hovoriť so školou ešte 9. januára 2025 a jeden z príslušníkov si preštudoval jeho spis. V ňom boli zdokumentované rôzne vyhrážky spolužiakom či nevhodné správanie. Celé to malo 22 strán a polícia to napriek tomu vyhodnotila ako šikanovanie. Rovnako sa, dnes už bývalý riaditeľ obvodného oddelenia rozhodol aj o deň neskôr. Vo veci preto prebieha trestné stíhanie pre podozrenie z marenia výkonu verejného činiteľa.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivý zo spáchania skutku je 18-ročný študent z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval.

