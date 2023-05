Pri nórskom pobreží sa pohybuje Rusmi vycvičená veľryba. Bieluha má na postroji pripnutú špionážnu kameru

Nórske riaditeľstvo pre rybolov upozornilo ľudí, aby sa za žiadnych okolností nepribližovali k bieluhe, ktorá má na tele pripevnené popruhy na kamery. Úrady sa totiž obávajú toho, že by zvieraťu mohol niekto zámerne ublížiť, alebo ho dokonca zabiť.

Má byť vytrénovaná za účelom špionáže

Ako informuje CNN, bieluha, ktorá dostala meno Hvaldimir, si medzinárodnú pozornosť získala ešte v roku 2019 po tom, ako si ľudia všimli, že má na tele pripevnený postroj s kamerou. Experti sa nazdávajú, že bieluha bola zámerne vytrénovaná ruskou armádou za účelom špionáže.

Od roku 2019 putuje pozdĺž nórskeho pobrežia, uvádza riaditeľstvo, ktoré dodáva, že Hvaldimir má tendenciu zdržiavať sa na rybárskych farmách, kde sa mu podarilo uloviť ryby a dostať sa ku krmivu. Hvaldimir je známy tým, že sleduje lode a hrá sa s ľuďmi na palube.

Bieluha, ktorá je v Nórsku chráneným druhom, teraz žije vo vnútornom Oslofjorde, uviedlo riaditeľstvo. To znamená, že sa dostala do veľmi husto obývanej oblasti a riziko, že môže byť zranená v dôsledku kontaktu s ľuďmi, sa výrazne zvýšilo.

V stredajšom vyhlásení riaditeľ pre rybolov Frank Bakke-Jensen uviedol, že doteraz sa vyskytli len menšie incidenty, pri ktorých bieluha utrpela drobné zranenia, predovšetkým v dôsledku kontaktu s loďami. Vyzval však ľudí, aby si udržiavali odstup, aj keď je zviera krotké a zvyknuté byť v blízkosti ľudí.

Nevidia dôvod na odchyt zvieraťa

„Odporúčame najmä ľuďom na člnoch, aby si udržiavali dostatočný odstup, aby sa vyhli zraneniu veľryby alebo v najhoršom prípade jej usmrteniu v dôsledku premávky člnov,“ povedal Bakke-Jensen.

Mnoho ľudí sa pýta, či by Hvaldimir nemal byť umiestnený do zajatia. „Vždy sme informovali, že daná bieluha je voľne žijúcim zvieraťom a nevidíme dôvod, prečo by sme ju mali chytať a umiestňovať za múry,“ povedal. „Teraz, keď sa bieluha nachádza v kritickejšej oblasti a prístup k potrave môže byť obmedzený, však budeme zvažovať rôzne opatrenia,“ dodal Bakke-Jensen. Riaditeľstvo pre rybolov bude aj naďalej monitorovať pohyb bieluhy.

V roku 2019 odborníci pre CNN uviedli, že Hvaldimir je vycvičené zviera a dôkazy naznačujú, že pochádza z Ruska. Jorgen Ree Wiig, morský biológ z nórskeho riaditeľstva pre rybolov, pre CNN uviedol, že postroj sa zdal byť špeciálne vyrobený a mal úchyty na kamery GoPro na každej strane.

A na častiach postroja bolo napísané „Vybavenie Petrohrad“, čo prispelo k teórii, že veľryba pochádza z ruského Murmanska a bola vycvičená ruským námorníctvom. Podľa Wiiga je známe, že námorníctvo už predtým cvičilo bieluhy na vykonávanie vojenských operácií, napríklad na stráženie námorných základní, pomoc potápačom či hľadanie strateného vybavenia.