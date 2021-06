Pri bývalej kanadskej škole našli ďalšie hroby detí. Boli obeťami fyzického a sexuálneho násilia zo strany učiteľov

V blízkosti bývalej internátnej cirkevnej školy pre deti pôvodných obyvateľov v západnej Kanade sa našli stovky neoznačených hrobov, informovali v stredu kanadské médiá. Prekopávanie pozemku v okolí bývalej školy, ktorá sa nachádza v meste Marieval v provincii Saskatchewan a patrila katolíckej cirkvi, sa začalo už koncom mája.

Predchádzal tomu nález pozostatkov 215 detí pochovaných na pozemku bývalej cirkevnej internátnej školy v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia, pripomína agentúra AFP.

Táto škola v Britskej Kolumbii bola najväčšou spomedzi 139 rezidenčných škôl založených v Kanade koncom 19. storočia. Cieľom týchto škôl bola asimilácia pôvodného obyvateľstva.

Sask. First Nation announces hundreds of unmarked graves found at former residential school site. Marieval Indian Residential School operated from 1899 to 1997. https://t.co/9Nnvh6FX2e

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) June 23, 2021