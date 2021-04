Prezidentka stojí na strane slovenských vedcov. Súčasťou silnej demokracie sú silné odborné inštitúcie

Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s riaditeľkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanou Baťovou a neskôr navštívila aj Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Podporu slovenským vedcom vyjadrili dnes aj lekári. Zväz ambulantných poskytovateľov vyjadril plnú podporu slovenským vedcom a odborníkom a odmieta ich ponižovanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zas považuje správanie sa ministra financií a expremiéra Igora Matoviča voči vedeckým autoritám v súvislosti s vakcínou Sputnik V za nepochopiteľné.

Vedci vyzývajú premiéra Eduarda Hegera, aby sa v mene vlády ospravedlnil za nevhodné a neprijateľné vyjadrenia Matoviča na adresu slovenských vedcov a vedeckých inštitúcií, ktoré sa dotýkajú ich cti aj dobrého mena Slovenska. Zároveň ho v otvorenom liste žiadajú o verejnú ochranu vedcov, ktorí sa v dôsledku Matovičovho vystupovania stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov.

Prezidentka vyjadrila podporu vedcom

Prezidentka Čaputová dnes vyjadrila vedcom podporu. Poďakovala im za ich prácu a reprezentáciu Slovenska. Slová Igora Matoviča na vedcov považuje za neprimerané a nesprávne. Odborné inštitúcie sú súčasťou silnej demokracie, akékoľvek slová pochybnosti, ktoré nie sú založené na odbornom základe oslabujú dôveru a môžu spôsobiť aj ataky a slovné vyhrážky na túto inštitúciu.

„Veľmi ma mrzí, že koncom minulého týždňa zazneli vyjarenia z úst ministra financií, ktoré nepriamym spôsobom vyjadrili kritiku alebo pochybnosť na kvalitu našich inštitúcií,“ priblížila Čaputová.

Čo sa týka cesty Matoviča do Moskvy a Budapešti, máme tu viac otáznikov ako odpovedí. Ozvali sa už aj diplomati, ktorí nahlásili viaceré porušenia zaužívanej praxe. Ak bude maďarská strana robiť laboratórne skúšky, budú to tie isté skúšky, ako sa konali na Slovensku. Predmetom ich skúmania teda budú rovnaké skutočnosti, ktoré verifikovali slovenské inštitúcie. Ak je to pravda, prezidentka chce rozumieť, aký benefit s tým má byť vlastne spájaný. Prezidentka požiadala o sprístupnenie zmluvy ohľadom ruskej vakcíny.