Prezident Pellegrini apeluje na vládnu koalíciu. Musí definitívne vyriešiť problém so zvolením nového predsedu parlamentu

Vládna koalícia musí definitívne vyriešiť problém so zvolením nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Apeluje na to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval po pondelkovom stretnutí s podpredsedom NR SR Petrom Žigom (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. Prezident poukázal, že napriek tejto situácii nie je fungovanie NR SR ochromené. Apeloval na poslancov, aby prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí. Pellegrini zároveň avizuje, že ešte do konca roka predstúpi pred NR SR so správou o stave republiky.

