Prestala sa smiať, rozprávať aj jesť. Matka Grety Thunberg vydáva knihu o ťažkom detstve svojej dcéry

Keď sa v auguste 2018 rozhodla vymeniť školské lavice za priestor pred švédskym parlamentom, zrejme ani netušila, aký dopad bude mať jej konanie na globálnu spoločnosť. Netrvalo dlho a Greta Thunberg sa stala tvárou celosvetového hnutia najmä mladých ľudí upozorňujúcich na nečinnosť krajín v oblasti klimatickej zmeny. Čo sa však dialo v živote mladej aktivistky predtým ako ju spoznal celý svet?

V súčasnosti je hlasom miliónov ľudí zo všetkých kútov sveta ako aj tisícov vedcov, ktorých roky nikto nepočúval. Tomu všetkému však predchádzal trpký ľudský príbeh rodiny s dieťaťom, ktoré „postupne mizlo v určitej forme temnoty“. Práve tak totiž opisuje nástup príznakov Aspergerovho syndrómu u svojej dcéry matka Grety Thunberg, Malena Ernman. Príbeh svojej rodiny opisuje v novej knihe s titulom Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis, ktorá vyjde začiatkom marca, informuje britský The Guardian.

Prestala rozprávať aj jesť

Malena Ernman vo svojej novej knihe opisuje neobyčajný príbeh transformácie tichého dievčaťa na aktuálne najsilnejší hlas vo svete volajúci po riešeniach a diskutovaní o klimatickej zmene. Okrem toho má byť kniha aj príbehom rodiny, ktorá sa musela vysporiadať s diagnózou autistického spektra. „Prestala hrať na klavír. Prestala sa smiať. Prestala rozprávať. A prestala jesť,“ hovorí Ernman o svojej dcére pre The Guardian.

Problémy sa u Grety objavili v roku 2011, keď mala len 8 rokov. Práve vtedy sa začala zaujímať o stav, do ktorého ľudstvo dostalo našu planétu. Stať sa tak podľa britského denníka malo potom, ako v škole videla film o znečisťovaní svetového oceánu a známom „ostrove plastov“ v Tichom oceáne. V nasledujúcich mesiacoch mala Greta zažívať depresívne nálady spojené s nechutenstvom. V priebehu niekoľkých týždňov schudla 10 kg. Lekári jej následne diagnostikovali Aspergerov syndróm.

S protestami nesúhlasili

Podľa rodičov Thunbergovej všetko zmenil august 2018, kedy sa začal už známy príbeh s protestami mladej aktivistky pred švédskym parlamentom. Jej otec Svante Thunberg s konaním svojej dcéry najskôr nesúhlasil, neskôr však uvidel, aký pozitívny vplyv majú na Gretu jej protesty. Kontakt s množstvom iných ľudí a najmä prispievanie k problematike, ktorá ju ešte ako 8-ročnú uviedla do depresie, mal na Gretu podľa jej rodičov veľmi pozitívny vplyv.

V uplynulých dvoch rokoch sa Greta Thunberg stala symbolom tej časti spoločnosti, ktorá volá po diskusii a prijímaní riešení klimatickej zmeny. Mladá aktivistka napriek svojmu zdravotnému hendikepu opakovane vystupovala na medzinárodných fórach a konferenciách, kde priamo konfrontovala svetových lídrov v snahe otvoriť im oči pred problémom, ktorý jej život zmenil ešte v roku 2011.