Premiér sa zastal Gašpara, ktorý hovoril o možnom vystúpení z EÚ a NATO. Hovorí, že majú právo na kritiku

Platí, že Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) sú životným priestorom pre Slovensko, nikto však nemôže brániť vyjadriť kritiku k ich fungovaniu či smerovaniu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa zastal svojho straníckeho kolegu, podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara.

„Presne pomenoval situáciu v Európskej únii, a to, že Slovensko musí byť pripravené na rôzne scenáre vývoja,“ uviedol Fico. „Nie je tajomstvom, že niektorí európski lídri v reakcii na oslabovanie konkurencieschopnosti EÚ pracujú s myšlienkou vytvoriť akýsi superštát, v ktorom by bola výrazne obmedzená suverenita národných štátov,“ povedal.

Rovnako upozornil, že vývoj môže smerovať aj k rozpadu Únie. „Tak, ako sa za rok rozpadla Varšavská zmluva, svetové dianie môže poslať do historických učebníc EÚ i NATO a plač zo Slovenska nijako nepomôže,“ poznamenal Fico.

Kritizuje Zelenského

Vyjadril sa aj k návšteve predstaviteľov opozičného hnutia PS v Kyjeve a k ich stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Je presvedčený, že Zelenský, napriek tvrdeniam PS o ochote rokovať o tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko, takúto možnosť nepripúšťa. Odvíja to od Zelenského neochoty stretnúť sa v najbližších dňoch na ekonomickom fóre v Davose.

Domnieva sa dokonca, že Zelenského zámerom je vo všeobecnosti bojkotovať tranzit plynu z východu na západ, spája to aj s útokom na plynovod Turkstream. O ochrane južnej vetvy plynovodu z východu na západ chce hovoriť nielen na pondelkovej (20. 1.) návšteve Turecka s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ale aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý má prísť na Slovensko v utorok (21. 1.).

„Som presvedčený, že prezident Zelenský nás stále viac a viac núti do recipročných opatrení a my do nich pôjdeme,“ skonštatoval premiér. Prikláňa sa najviac k možnosti vetovať ďalšiu európsku finančnú pomoc Ukrajine.