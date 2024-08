Prekvapenie pre fanúšikov Farmy, do novej série sa vracajú známe tváre. Reakcie ľudí však vôbec nie sú pozitívne

Už čoskoro sa na televízne obrazovky vráti obľúbená šou z prostredia farmy, v ktorej si súťažiaci skúsia, aké je to žiť v drsných podmienkach a spoliehať sa sami na seba.

Televízia Markíza si pre fanúšikov Farmy pripravila obrovské prekvapenie. Ako oznámila na svojom portáli, v 16. sérii nebudú súťažiť len nováčikovia, ale pridajú sa k nim aj ostrieľaní farmári, ktorí už mali príležitosť vyskúšať si tieto nepriaznivé podmienky. Do hry sa tak vracajú známe tváre, na ktoré majú diváci zmiešané reakcie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Dostanú druhú šancu

16. séria Farmy sa na obrazovkách objaví už 2. septembra o 21:50. Nedočkaví diváci si ju však budú môcť pozrieť v predstihu na VOYO. Nikto sa im rozhodne nebude diviť, keďže Markíza všetkých šokovala odhalením, kto všetko bude v tejto sérii súťažiť.

Medzi súťažiacimi sa objavia známe tváre, a to Karin Hegedüs Dvořákova z Farmy 10, Stanka Klčová z Farmy 13, Minh Nguyen Anha z Farmy 14 a Adam Rohárik z Farmy 15. Dostanú tak druhú šancu zabojovať o výhru a hoci by sa tak mohlo zdať, že budú mať oproti ostatným farmárom výhodu, nie je to tak.

Všetci štyria dostanú najprv tajnú misiu. Ak zvládnu sériu úloh, pri ktorých sa nesmú prezradiť, stanú sa reálnymi hráčmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Koncept, že sa na statok vrátia exfarmári, je pre nás úplne nový. Mali sme už v minulosti celebrity, toto je však niečo úplne iné. Štyria vybraní bývalí súťažiaci sú výraznými a obľúbenými osobnosťami a veríme, že budú pre divákov atraktívni. Každý z nich zažil inú Farmu, iné pravidlá a bude veľmi zaujímavé porovnávať, ako si budú počínať s novým nastavením, pravidlami, ľuďmi a celkovým životom na Farme 16,“ vysvetlil showrunner a jeden z režisérov Lukáš Kodoň.

Reakcie divákov

Hoci je jasné, že samotní tvorcovia sú z tohto rozhodnutia nadšení, to isté sa nedá povedať o divákoch. Nie všetci sú totiž spokojní s výberom týchto štyroch bývalých súťažiacich.

„No tak to nie. Séria so Stankou bola tá najhoršia, každý diel bol len o tom, ako tam vrieska. To neviem, či dám znova a ešte k tomu Minh. Myšlienka dobrá, Adam s Karin fajn. Ale vrátiť tam Minha, ktorý farmu vôbec nerešpektoval a niekoľkokrát by si zaslúžil vyhazov, je teda fakt na hlavu,“ skonštatovala diváčka v komentároch.

„Prečo Minh? Nechcel pracovať. Adam super,“ zareagovala ďalšia.

„Stanka? To tam zase niekoho zbalí hneď na začiatku a stane sa z toho talianska farma?“ pýtala sa tretia a štvrtá má podobný názor: „Adam OK, zvyšok načo?“

Ďalšia osoba si nebrala servítku pred ústa: „Stanka a Minh? No tak to už tam snáď chýba len Lucia a to najhoršie z Farmy bude komplet.“

Viacero komentujúcich zároveň vyjadrilo svoju podporu Adamovi, píšuc, že dúfajú, že to tento rok vyhrá. Jeden z týchto komentárov napríklad znel: „Adam, tento rok je to tvoje.“