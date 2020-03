Predvídali budúcnosť? V roku 2007 v Simpsonovcoch uvrhla vláda do karantény Toma Hanksa

V súčasnej situácii je dôležité, aby si každý našiel spôsob, ako sa vyrovná nielen s obmedzeniami, ale najmä so strachom o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Mnohí sa uchyľujú k humoru, najmä k tomu, ktorý spadá do kategórie „čierny humor“. Jeho fanúšikmi sú aj tvorcovia slávneho seriálu Simpsonovci, takto však reagujú na to, že si ľudia robia posmech z koronavírusu.

Predvídali tvorcovia Simpsonovcov pandémiu?

Tvorcovia obľúbeného seriálu Simpsonovci (The Simpsons) už viackrát trafili klinec po hlavičke. Odhadli politické situácie a trefne parodovali správanie ľudí. Diváci preto aj v tejto situácii hľadali súvislosť medzi tým, čo sa deje v skutočnosti a dianím v Simpsonovcoch. A podarilo sa. Ako informuje portál Independent, v roku 1993 bol odvysielaný diel, v ktorom Springfield potrápila tzv. „Osaka chrípka“, ktorá sa pôvodne začala šíriť z Japonska. To, čo bolo kedysi žartom, sa dnes zmenilo na humor, ktorý odsudzujú aj samotní tvorcovia seriálu.

Spomínaný diel z roku 1993 nebol jediný, v ktorom fanúšikovia objavili zhodu so súčasným dianím. V roku 2007 v Simpsonovcoch vo filme uvrhla vláda do karantény slávneho herca Toma Hanksa. Po 13 rokoch sa Tom Hanks spolu s manželkou Ritou Wilsonovou skutočne ocitli v karanténe, lekári im totiž diagnostikovali koronavírus.

Tvorcovia odsudzujú nevhodný humor

Spoluautorom epizódy, v ktorej sa zmieňuje „Osaka chrípka“, bol aj Bill Oakley. Ten si myslí, že nie je vhodné, že si ľudia z tohto dielu vyrábajú meme obrázky a robia si prostredníctvom nich z koronavírusu posmech. Pre Hollywood Reporter sa Oakley vyjadril, že sa mu nepáči, že ľudia jeho dielo využívajú na takéto nehanebné účely. Navyše, väčšina tých vtipov je rasistická a Oakley hovorí, že je nehorázne zvaľovať vinu za pandémiu koronavírusu na obyvateľov ázijských krajín.

Zároveň však dodal, že „Osaka chrípka“ bola inšpirovaná udalosťami z roku 1968, kedy sa svet obával ochorenia šíriaceho sa z Hong Kongu. Cieľom autorov bolo humorne poukázať na to, ako sa vírus dostal z Hong Kongu do Springfieldu.

Oakley zároveň odmieta fámy o tom, že by Simpsonovci predpovedali budúcnosť. Epizódy, v ktorých sú pozorované zhody, sú veľmi staré a sú inšpirované minulými udalosťami.