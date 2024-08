Herečka Kristína Tormová: Ministerka je hnaná pomstou, nenávisťou a ovládaná ďalšími ľuďmi. Kultúra ale vždy prežije

Na Slovensku sa hovorí o cenzúre a normalizácii. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta vysvetľovať svoje konanie, vyhýba sa odbornej diskusii. Pre svoje kroky čelí už druhej petícii, obe podpísalo viac ako 180-tisíc ľudí, a aj protestom, ktorých sa zúčastňuje nielen kultúrna obec, ale aj občianska spoločnosť a verejnosť.

Vládna koalícia pretlačila zákon, ktorým zanikol verejnoprávny RTVS a nahradila ju STVR. Bez udania dôvodu a predchádzajúcej komunikácie či dodatočných vysvetlení skončili na svojich pozíciách riaditeľka kultúrnej inštitúcie Bibiana Zuzana Liptáková, odvolanie až domov bolo doručené dnes už bývalému generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi a o svoju funkciu prišla aj niekdajšia riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.

Podľa herečky Kristíny Tormovej však s Martinou Šimkovičovou prišla aj väčšia podpora od ľudí pre umelcov a osobnosti z kultúrnej a umeleckej obce. Dianie v kultúre si všimli aj tí, ktorí ju doteraz sledovali len sporadicky. Ona sama moderovala aj posledný protest proti krokom šéfky rezortu a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu a ministra spravodlivosti Borisa Susku.

Aj keď za tieto aktivity čelia umelci a umelkyne kritike, ak v budúcnosti budú ďalšie protesty, plánuje ich moderovať naďalej. „Je to môj príspevok v boji o našu krajinu, ktorá ide podľa mňa veľmi nesprávnym smerom. Je to moja občianska iniciatíva, ani za jeden protest som nedostala žiadne peniaze,“ hovorí.

Okrem iného v rozhovore pre interez rozprávala aj o tom, ako vidí svoju budúcnosť v STVR, či kultúra patrí do politiky a aj o tom, či sa máme obávať normalizácie a cenzúry. Práve tá normalizácia, o ktorej sa pred niekoľkými mesiacmi iba šepkalo, sa už dávno vkradla do našich životov.

„Obávam sa, že pani ministerka má deficit sebareflexie, je hnaná pomstou a nenávisťou, plus je ovládaná ďalšími ľuďmi, ktorí jej radia a ktorí jej píšu príhovory, ktoré potom číta z čítačky. Napriek tomu som presvedčená o tom, že to všetko má zmysel. Akokoľvek ozvať sa, postaviť sa za svoje hodnoty, za kultúru, spravodlivosť. Úplne vždy má zmysel postaviť sa voči zlu. Vždy! Skôr či neskôr to bude aj zmysel viditeľný.“

Kristína Tormová odpovedala aj na otázku, čo je podľa nej „tradičné“, „národné“ a „normálne“. Ako sama vysvetlila – topánky na platformách ku kroju z ázijského eshopu to nie sú.

V minulosti malo Slovensko problém s tým, že nie každý vedel, kto riadi ministerstvo kultúry a k akým krokom na ňom dochádza. Nástup Martiny Šimkovičovej priniesol zmenu. Ovplyvnil jej príchod vašu prácu?

Moju osobne isto nie. Zatiaľ. Našu prácu všeobecne ovplyvnila aktuálna pani ministerka tým, že máme oveľa viac priaznivcov a veľa ľudí si asi viac uvedomuje silu a dôležitosť umenia a kultúry.

Máme asi aj viac hejterov, ktorí nás považujú za darmožráčov, čo sa nemajú čo zaujímať o politiku a svoju krajinu, ale tých tentoraz počuť slabšie. A to je obrovský zážitok a je to krásne. Je to paradoxne veľmi pekné, ako to čo sa deje, umelcov a umelkyne spája a koľko ľudí sa za nás stavia.

Na občianskom proteste to bolo nejakých 10-tisic ľudí, na tom politickom 18-tisíc ľudí. A to boli len tí, čo mohli prísť do Bratislavy. Martina Šimkovičková získala vo voľbách 27 615 hlasov, petíciu proti nej podpísalo dvakrát viac, skoro 190-tisíc ľudí.

V tom, aká som zúfalá zo situácie, a je pre mňa ako pre človeka milujúceho umenie skutočne bolestivá, sa aj trochu teším, že konečne témy kultúry nie sú na chvoste diania.

Dlhé roky ste tvárou relácie Postav dom, zasaď strom, ktorú vysiela STVR. Ako vnímate situáciu v STVR? Čo z nej podľa vás chcú mať súčasní politici?

Vnímam ju bolestivo, ako azda každý občan či občianka, ktorí vedia, že nesloboda v médiách zabíja demokraciu.

Čo z nej chcú mať? Svoj kanál… aký krásny dvojzmysel.

Umelci aj umelkyne často čelia kritike, ak sa vyjadrujú k politickej situácii. Vy sama ste moderovali niekoľko protestov, či už to bolo napríklad po teroristickom útoku na Tepláreň, alebo protivládne protesty. Museli ste niekomu v STVR niečo vysvetľovať? Obávate sa konca relácie, nejakých zásahov proti vám, prípadne, že vás vyhodia?

