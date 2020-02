Prečo starnú niektorí ľudia pomalšie ako iní? Vedci si myslia, že odhalili príčinu

Po mentálnej stránke to síce môže byť pravda, naše telo však starne vlastným tempom. Ako je možné, že niektorí ľudia majú 50 rokov a cítia sa na 100, iní zas majú 50 rokov a cítia sa na 30?

Na koľko sa cítite vy?

Väčšinou svoj vek vymeriavame podľa toho, kedy sme sa narodili. Určovanie veku človeka je však omnoho náročnejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ako totiž informuje portál Daily Mail, máme vek nielen fyzický, ale aj genetický. To znamená, že človek, ktorý má v skutočnosti 60 rokov, môže mať telo človeka starého 100 rokov, ale pokojne aj 20.

Práve genetickým vekom sa zaoberajú vedci z Kalifornie, ktorí v rámci štúdie skúmali DNA, epigenetický profil a tzv. epigenetické hodiny až 4 000 jedincov vo veku nad 57 rokov.

Na základe výskumu prišli vedci na to, že niektorí ľudia starnú po genetickej stránke omnoho rýchlejšie, čo môže znamenať, že človek, ktorý má reálne 60 rokov, má telo starca, ktorý by už svojím vekom lámal rekordy a na druhej strane môžu byť šesťdesiatnici, ktorí sú práve na vrchole svojich síl a ich telo je oproti ich reálnemu veku aj o niekoľko desiatok rokov mladšie.

Ako vplývajú zážitky na naše epigenetické hodiny?

Gerontologička Eileen Crimminsová si myslí, že náš epigenetický profil ovplyvňujú do veľkej miery naše zážitky a to vplýva na celkové zdravie človeka. Práve preto sa vedci zameriavajú na skúmanie epigenetických zmien. To znamená, že skúmajú chemické zmeny dejúce sa na jednotlivých génoch, ktoré prispievajú k zmene ich činnosti. Zmeny v činnosti génov zas môžu ovplyvňovať produkciu bielkovín v určitých bunkách a tá zas má vplyv na proces starnutia.

S procesom starnutia buniek zas idú ruka v ruke rôzne ochorenia, úbytok kognitívnych schopností, ako je napríklad pamäť a schopnosť sústrediť sa, celková krehkosť a slabosť a následne úmrtie. Tzv. epigenetické hodiny určujúce vek človeka sú neľútostné, ovplyvniť ich môže čokoľvek, od fajčenia a užívania alkoholu až po stres, znečistenie ovzdušia, či dokonca obezitu. Na proces starnutia vplýva dokonca aj pohlavie človeka, pričom ženy majú v tomto prípade výhodu. Obezita zas človeku môže pridať na veku až 18 mesiacov.

Nie nadarmo sa teda toľko všade hovorí a píše o zdravej životospráve, nie je to totiž len trend. Je to zásadný faktor, ktorý môže ovplyvniť aj vaše epigenetické hodiny.