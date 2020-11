Pre poľský Vogue pózovala nahá modelka. Odvážne fotografie apelujú na interrupčné práva žien

Zákon bol zmenený do takej miery, že žena bude môcť potrať absolvovať len v prípade, ak je tehotenstvo následkom znásilnenia, incestu alebo ohrozuje jej život. Tehotenstvo však nesmie ukončiť v prípade, ak lekár zistí, že sa dieťa narodí ťažko choré. Poľský Vogue sa preto rozhodol, že právo žien na rozhodovanie podporí.

Poľské ženy podporuje aj Vogue Poland

Vogue Poland zaujal odvážne stanovisko. Na titulke zverejnil modelku a aktivistku Anju Rubik zahalenú do krvavo červenej látky. Dal tak najavo, že podporuje právo žien rozhodovať o vlastnom tele, píše portál The Independent. Okrem toho, Anja má na tvári namaľovaný červený blesk, ktorý sa stal symbolom protestov, ktoré po sprísnení zákona v poľských mestách vypukli.

K zmene zákona došlo 22. októbra po tom, čo Ústavný súd rozhodol, že ukončenie tehotenstva v prípade, ak má plod vážnu vadu, je porušením ústavy. Údajne ide o porušenie práva na rešpekt a ochranu ľudskej dôstojnosti.

Poľsko patrilo už aj doteraz medzi európske krajiny s najprísnejšími zákonmi týkajúcimi sa potratov. Po tomto sprísnení bude môcť žena podstúpiť potrat len v prípade, ak ohrozuje jej život alebo je tehotenstvo následkom znásilnenia či incestu.

Vogue aj Anju Rubik podporili tisícky ľudí

Sprísnenie zákona vyvolalo masívne vlny protestov po celom Poľsku, vo Varšave vyšlo do ulíc až 100 000 ľudí. Titulnou stranou s nápisom „the power of woman“ (v preklade sila ženy) im podporu vyjadril aj poľský Vogue. Prostredníctvom Instagramu sa Vogue Poland vyjadrilo, že čokoľvek, čo sa dotýka poľských žien, sa dotýka aj Vogue.

K situácii sa vyjadrila aj samotná modelka a aktivistka, ktorá na svojom Instagrame napísala, že ide o jednu z najdôležitejších a najosobnejších titulných fotografií, aké počas svojej kariéry nafotila. 37-ročná Anja hovorí, že právo ženy na rozhodovanie o vlastnom tele je ukazovateľom toho, do akej miery spoločnosť napreduje a akým smerom sa uberá. Dodáva, že to, čo sa deje práve teraz, zásadným spôsobom ovplyvní Poľsko na celé desaťročia.

Nikto by nemal mať nárok zasahovať do reprodukčných práv žien. Reprodukčné práva sú zároveň ľudskými právami a každá žena by mala mať možnosť rozhodovať o svojom zdraví, o svojom živote a osude. Vogue aj Anja si okamžite získali podporu ľudí, ich príspevky komentovali a zdieľali na sociálnych sieťach tisícky užívateľov.