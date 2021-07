Prázdna čakáreň podľa analytikov nehrozí. Nezáujem o očkovanie proti COVID-19 je mýtus, ukazujú dáta NCZI

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vakcín a termínov na očkovanie je ďaleko viac, ako ľudí, ktorí sa chcú nechať vakcinovať. Opak je však pravdou, informuje portál vZdravotníctve.sk.

V čakárni na pridelenie prvého termínu očkovania proti ochoreniu COVID-19 k 4. júlu čakalo viac ako 50-tisíc ľudí. Zdá sa, že tento stav je aktuálny už dlhšie, ako minulý týždeň upozornili aj analytici projektu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.

„Na termín čaká viac ako 50-tisíc ľudí. A porastie to. Väčšina odbornej obce už od mája rozpráva o prázdnej čakárni. Nehrozí,“ uviedli matematici, ktorí v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 okrem analýz už rok a pol pripravujú aj predikcie. To, že počet nových žiadostí o očkovanie porastie, potvrdila portálu vZdravotníctve.sk aj hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch. „V priemere sa za posledné týždne do čakárne hlási každý týždeň zhruba 88-tisíc záujemcov,“ uviedla Bauch.

Problémom je však dlhšia čakacia doba. Zároveň na druhú dávku očkovania na Slovensku čaká necelých 225-tisíc ľudí. Je však otázne, koľkí z nich sa druhou dávkou zaočkovať pôjdu a koľkí nie. Podľa NCZI sa toto číslo nedá určiť.