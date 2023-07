Pozrite sa, v akom luxusnom vlaku sa premáva Vladimír Putin. Nachádzajú sa v ňom parné kúpele či kino

Ruský vodca využíva na cestovanie, predovšetkým v rámci svojej krajiny, luxusný opancierovaný vlak v hodnote takmer sedem miliárd rubľov. Vagóny poskytujú šéfovi Kremľa nadštandardný komfort. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na The Dossier Center, ktoré spolupracovalo s viacerými západnými médiami.

Vedenie ruských železníc a desiatky dôstojníkov z Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) majú na starosti špeciálny vlak Vladimira Putina. Nové vagóny pre vlak zhotovili už počas Putinovho prvého obdobia vo funkcii prezidenta. Vlak stál najmenej 6,8 miliardy rubľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.

It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD

— NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2023