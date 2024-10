Pozor na nebezpečné produkty: Ak ich máte doma, rozhodne ich nekonzumujte. ÚVZ varuje pred nebezpečenstvom

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečnú dojčenskú výživu. Ide konkrétne o produkty Hello XXL Dojčenská výživa s jablkami 200 g. Je potrebné sledovať dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý je 21. 02. 2026, a o šaržu 0,26458333333.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nebezpečné potraviny

Výrobcom produktu je LINEA NIVNICE, a. s. Rovnako úrad upozornil aj na škodlivosť dojčenskej výživy s marhuľami Hello XXL 200 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. 02. 2026 a so šaržou 0,77847222222.

Nebezpečná pre deti je aj 200 g dojčenská výživa Hello XXL s broskyňami, s dátumom minimálnej trvanlivosti 28. 02. 2026, šarža 28. 02. 2026/1 07:37.

ÚVZ SR upozornil, že laboratórnou analýzou zistili, že v uvedených potravinách je obsah rezíduí pesticídov prevyšujúci 0,01 mg/kg. Konkrétne ide o chlorečnan, pričom v potravine Hello XXL Dojčenská výživa s broskyňami aj o fosetyl-Al. Toto množstvo prevyšuje povolené stanovené limity.

Tieto tri potraviny preto nie sú bezpečné na konzumáciu dojčatami či deťmi do troch rokov. ÚVS SR tieto výsledky preveruje a pre prekročenie stanovených limitov spotrebiteľom odporúča, aby tieto potraviny nekonzumovali.

Úrad dal ďalej do pozornosti aj ďalšie produkty, ktoré môžu byť nebezpečné pre dojčatá a deti do troch rokov. Ide o produkty Hello ovocná desiata v skle, 190 g. Výrobcom je rovnako LINEA NIVNICE, a. s. Ide konkrétne o produkt Hello ovocná desiata s jablkami v skle, 190 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 05. 03. 2026.

Rovnako pre dojčatá a deti do troch rokov môžu byť nebezpečné produkty Hello ovocná desiata s marhuľami v skle, 190 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 07. 02. 2026. Platí to aj pre produkty Hello ovocná desiata s broskyňami v skle, 190 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 16. 02. 2026. Aj v týchto produktoch laboratórne testy zistili prítomnosť obsah rezíduí pesticídov prevyšujúcich 0,01 mg/kg. Konkrétne fosetyl-Al a chlorečnan, a preto ani tieto produkty nie sú vhodné na konzumáciu deťmi.

„Podľa oficiálnych informácií od distribútora v SR sú uvedené potraviny (ovocná desiata) umiestnené na trh ako potraviny pre bežnú populáciu, a teda deti od troch rokov a dospelých, pre ktoré spĺňajú všetky limity na obsah rezíduí pesticídov v potravinách. Pri porovnaní etikiet spomínaných potravín s etiketami, ktoré výrobca v minulosti používal na označenie detských potravín, ÚVZ SR identifikoval podobnosti vo vizuálnej prezentácii,“ informoval úrad s tým, že na etikete týchto potravín chýba informácia o vhodnom veku, od ktorého možno príslušnú potravinu konzumovať, no ich obal obsahuje rovnaké grafické prvky, ktoré používali v minulosti na etiketách detských potravín.

„Na základe vizuálu môže spotrebiteľ tieto potraviny naďalej považovať za detské potraviny, ktoré sú určené pre dojčatá a malé deti do troch rokov. Vzhľadom na uvedené nie je možné jednoznačne vylúčiť, že ide o nesprávne označenú detskú potravinu,“ doplnil úrad, ktorý pri nákupe týchto potravín odporúča preštudovanie etikety, a to s dôrazom na informáciu o vekovej kategórie, pre ktorú sú určené.

ÚVZ SR v tejto súvislosti informoval, že prebieha aj v spolupráci s Českou republikou vyšetrovanie, ktoré je zamerané na overenie správnosti určenia kategórie potraviny, a teda, či ide o detskú potravinu určenú pre dojčatá a deti do troch rokov, alebo o bežnú potravinu. Sústrediť sa budú aj na preverenie správnosti označenia.