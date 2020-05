Poznáte rýdzo slovenské nadávky? Tento kvíz zvládne na 100 % iba človek s bohatou slovnou zásobou

Jazyk sa v čase mení a menia sa aj nadávky. Kým dnes mnohými výrazmi z nášho kvízu by ste nikoho neurazili, keďže dotyčný by nevedel, čo mu vlastne hovoríte, človeka z minulosti by ste dokázali poriadne naštvať. Slovenské nadávky z minulosti však majú niečo do seba, minimálne aj pre ich rozmanitosť. Náš kvíz dokazuje, že ani naši predkovia si niekedy servítku pred ústa nedávali.

Aký je človek, ak ho niekto nazve kulifaj? Hádavý Špinavý Neseriózny Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka je kulifaj ľahkovážny, povrchný, neseriózny človek. V Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 sa kulifajom označuje nadávka hlúpemu človeku. Pokračovať >> Ak je niekto označený ako koťoh, akou nelichotivou vlastnosťou disponuje? Klamaním Pažravosťou Ohováraním Slovo koťoh znamená podľa stránky ludoslovensky.sk pažravosť, maškrtnosť; silný žalúdok. Pokračovať >> Kto je to holomok? Opilec Darebák Kšeftár Holomok je podľa Slovníka slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 darebák, naničhodník, ničomník, lotor. V zastaranom významne je to podľa tohto slovníka katov pomocník. Pokračovať >> Kto sa v minulosti označoval slovom odkundes? Žobrák Prisťahovalec Zlodej Podľa Slovníka slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 je odkundes . človek neistého pôvodu, Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004 uvádza, že synonymum slova odkundes je prisťahovalec. Pokračovať >> Čo robí človek, ktorý je označený ako ogrgeľ? Vypúšťa plyny z konečníka a grgá Mľaská a grgá Slintá a grgá Podľa stránky narecie.sk je ogrgeľ podľa liptovského nárečia nelichotivé meno pre uslintanú a grgajúcu osobu. Pokračovať >> Kto je to fiťfiriť? Nesmelý človek Bezvýznamný človek Človek prehnane sa starajúci o svoj výzor Podľa kodifikačnej príručky Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 je fiťfiriť bezvýznamný alebo ľahkovážny alebo telesne slabý človek. Pokračovať >> Kto je to popanštenec? Popletený človek Pochabý človek Pyšný človek Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 označuje popanštenca ako človeka ktorý sa popanštil, čo označuje pyšného či namysleného človeka. Pokračovať >> Čo je charakteristické pre potrimiskára? Falošnosť Agresia Slabosť Potrimiskár je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z r. 2003 podlízavý, falošný človek. Pokračovať >> Aká žena sa označuje ako pľundra? Prostitútka Klebetnica Hysterická žena Pľundra je podľa Synonymického slovníka slovenčiny z r. 2004 pobehlica, nemravná, ľahká žena. Pokračovať >> Čím je typický chrchliak? Neskúsenosťou Kašľom Hnevom Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka je chrchliak človek, ktorý ustavične kašle, odkašliava či vykašliava hlien. Môže to byť tiež slabý, neduživý človek. Pokračovať >> Vyhodnotenie: Výborne. Staré nadávky ovládaš dokonale. Všetky tvoje odpovede boli správne 🙂 Vyhodnotenie: Veľmi dobré, slovenské nadávky poznáš na výbornej úrovni 🙂 Vyhodnotenie: Pekný výsledok, aj keď ti nevyšlo úplne všetko 🙂 Vyhodnotenie: Niečo vyšlo, niečo zase nie, ale nevadí 🙂 Vyhodnotenie: Dnes to nevyšlo, daj si radšej iný kvíz 🙂