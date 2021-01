Poznáte originálne a drsné verzie obľúbených detských rozprávok? Tento kvíz zvládne na 100 % iba málokto

Malá morská víla z dielne Hansa Christiana Andersena je oveľa temnejšia, než sme na ňu zvyknutí z rozprávok pre detského diváka. Keď sa zamiluje do princa, jej najväčším snom je, aby mala nohy a mohli byť spolu. Čarodejnica jej toto želanie splní, avšak s výmenou za jej krásny hlas. A to doslova, pretože jej vytrhne jazyk. Romanca sa napriek tomu, že má víla bez jazyka nohy, nekoná. Princ sa totiž zamiluje do niekoho iného. Kým spočiatku uvažuje o jeho vražde, napokon spácha samovraždu.